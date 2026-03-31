La retórica “to quoque” del gobernador Vidal en su discurso pragmático fundado en la “resistencia” pero con memoria selectiva y culpa sindical

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(Por: Rubén Lasagno) – Luego del discurso del gobernador Claudio Vidal, donde abordó varios temas de interés público, decidimos analizar el contenido, especialmente en dos ítems de singular vigencia.

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Vidal se refirió a las negociaciones con YPF, el acuerdo con el Banco Santa Cruz, sueldos del mes de marzo y acuerdo de precios y entrega de pescado, pero el núcleo crítico del discurso de Vidal se centró en dos cuestiones fundamentales, de absoluta prioridad institucional y que le quitan el sueño en estos tiempos de gobierno donde la crisis asoma en un horizonte complejo con lo cual, si no resuelve aspectos de claro ajuste económico, los próximos dos años de gestión, suenan bastante inciertos.

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Los puntos de ese discurso que vamos a analizar en profundidad son “Paritarias” y “Ley de Emergencia Económica”.

No es nuestro estilo repetir, multiplicar o copiar y pegar mensaje de intendente, gobernadores o legisladores, pero en este caso, vamos a transcribir lo que expresó el gobernador Claudio Vidal sobre estos dos puntos claves, para luego si, dedicarnos al análisis en profundidad de lo que quiso decir, cómo lo dijo, qué no dijo y cuál fue el propósito de lo que dijo. (Transcripción del texto que aparece en el sitio oficial del gobierno)

Paritarias

En relación a las paritarias, dijo que son mesas de diálogo que se darán oportunamente. “En esto quiero hacer un llamado a la memoria” dijo Vidal y recordó tres instancias de gobiernos anteriores que fueron en contra de los trabajadores.

“Hubo gobiernos que se quedaron con un salario total de los trabajadores activos y pasivos. También, se quedaron con un aguinaldo de la totalidad de los trabajadores y recuerdo cómo, en la gestión anterior, durante más de un año y tres meses no se discutió paritarias”, resaltó.

“Nosotros durante el año 2024 discutimos paritaria en donde este gobierno provincial otorgó aumentos por encima de la inflación superando ampliamente la inflación anual y esto lo podemos medir de cualquier forma y los resultados van a ser idénticos”, agregó.

“Hoy la provincia atraviesa un momento difícil al igual que el país y a diferencia de otros momentos en Santa Cruz, nosotros nos tenemos que arreglar con nuestros recursos. Y cuando solicitamos plata a la Nación, la tenemos que devolver. Y es con aplicación de intereses”, expuso.

Y enfatizó: “Vamos a abrir las paritarias, cuando tengamos los recursos para sostener los aumentos”

Emergencia económica

Un punto relevante del diálogo fue la emergencia económica. Defendió la misma como una herramienta y recordó que este Gobierno siempre tiene por objeto mejorar la de los trabajadores.

Pero pidió tener memoria: “Este gobierno no se quedó con un año de salario, no se quedó con un aguinaldo, este gobierno no estuvo un año y medio sin discutir salarios. Este gobierno no sacó pautas salariales del 1% por decreto como se hacía años atrás”, afirmó.

“Hoy estamos en un momento clave. Quizás es el momento más difícil o uno de los momentos más difícil de la historia argentina” enfatizó Vidal. Hoy “no hay plata” y pese a ello “acá estamos dando la cara, haciendo el mayor de los esfuerzos. Nosotros no llegamos al gobierno para servirnos del Estado. Llegamos para ayudar al Estado entendiendo que el estado, somos absolutamente todos”.

Análisis del discurso del Gobernador

Objetivamente el discurso del gobernador Claudio Vidal lo podríamos definir como un ejercicio de comunicación política defensiva. En su estrategia, Vidal no buscó negar la realidad de la crisis, sino cambiar el marco de referencia con el cual el público juzga su gestión. Por este motivo nosotros en cada uno de los informes que hemos producido alegamos a la “desesperación” que tiene el gobierno de obtener la Ley de Emergencia.

Vidal en su discurso transmite que su gestión es una “administración de la escasez“ pero su objetivo es que la opinión pública (y el trabajador de a pie) perciba a los sindicatos no como defensores de derechos, sino como actores que ignoran la crisis terminal de la provincia y del país. (no olvidemos que Vidal es de origen sindical); al decir “no llegamos para servirnos del Estado”, el gobernador lanzó un dardo directo a la política tradicional y por elevación, a las cúpulas sindicales que conviven con ella, intentando, claramente, aislarlas de su base social. Por otro lado las acciones de gestión han hecho perder prácticamente toda la credibilidad de esa premisa, tal como sucede a nivel nacional con el plan “anti casta” de Milei.

La “memoria histórica”

Vidal aplica lo que en retórica del discurso se denomina tu quoque (del latín tú también) donde en lugar de refutar la crítica, el Gobernador responde con otra crítica dirigida a las gestiones pasadas.

Al recordar salarios y aguinaldos no pagados o paritarias congeladas por 15 meses, el gobernador buscó plantear una relativización de la situación actual comparada, al señalar “Lo que ustedes llaman autoritarismo hoy es nada comparado con el despojo real del pasado“; de esta manera Vidal se posiciona como alguien que, a diferencia de sus antecesores, no ha “robado” ingresos devengados, con lo cual pretende obtener legitimidad de origen y sugiere implícitamente que los gremios que hoy protestan, fueron cómplices o más tolerantes con gobiernos anteriores que cometieron faltas más graves que aquellas que puede haber cometido él durante su gestión. Observe el lector que en ningún momento niega sus faltas, solo las minimiza en función de la historia comparada.

Del “Derecho” a la “posibilidad financiera“

Vidal en su discurso intenta desarticular el argumento del “recorte de derechos” que ha instalado el sindicalismo y busca desplazar la discusión del plano legal/ideológico al plano contable.

Advierta el lector que al afirmar que otorgó aumentos por encima de la inflación en 2024, lo que intenta hacer Vidal es anular la acusación de “ajustador” que se ha creado a su alrededor y el mensaje final que intenta establecer es: “los números me avalan, no es una opinión“.

Su frase “abrir paritarias cuando tengamos los recursos para sostener los aumentos” es clave y ya lo expresamos en análisis previos. Aquí redefine la paritaria, pues, ya no es una obligación de calendario, sino un acto de responsabilidad fiscal.

Con esto, el gobernador intenta presentar la postura sindical “como una demanda irresponsable” que podría quebrar la provincia. Por eso Vidal, Luxen, Verbes y la Ministra Elmiger salieron a negar que el proyecto tenga como objeto abolir las paritarias y congelar salarios.

El Gobernador Claudio Vidal – Foto: Prensa Gobierno

Para los sindicatos, la Emergencia es el marco legal para el autoritarismo; para Vidal, es un “mal necesario” para la supervivencia. Al decir Vidal que “el Estado somos todos“, en realidad intenta diluir la figura del “Estado patrón” contra el que se lucha desde las bases sindicales. Si el Estado gasta lo que no tiene, “todos” sufren, el problema es que el discurso recortado no expone ningún ajuste político (salarios públicos, presupuestos, viajes, asesores, puestos políticos, etc), sino sobre los gobernados.

Por otra parte cuando menciona que Nación “presta dinero con intereses”, en realidad lo que está exponiendo y subraya es la soledad financiera en la que está Santa Cruz. Esto le sirve al Gobernador para decir: “No es que no quiera darles, es que no hay de dónde sacar sin hipotecar el futuro“. Lo que no dice Vidal es que la Ley de Emergencia es una obligación que le impuso Javier Milei para flexibilizar la llegada de fondos a la provincia.

Desarmar el discurso sindical

Uno de los objetivos fundamentales de esta exposición gubernamental y no ya en voz de un ministro, sino del propio Gobernador, es desarticular el discurso sindical y para ello usa algunas tácticas que ya están establecidas en los manuales de estrategias en el manejo del discurso, solo que el equipo de asesoramiento del mandatario no lo ha sabido disimular.

Para esquematizar y hacer más amena la lectura realicé un cuadro donde se exponen y contrastan los dos argumentos: el sindical y el de Vidal.

Argumento Sindical Respuesta de Vidal (Subtexto) “Es un avance autoritario” “Es responsabilidad fiscal. Autoritarismo era estar 15 meses sin hablar, como hacían otros“. “Vulnera los CCT” “La realidad económica manda sobre el papel. Sin plata, el CCT es una promesa vacía“. “Hay un recorte de derechos” “No se les quitó el aguinaldo ni el sueldo (como pasó antes). Se está cuidando lo que hay“. “Anulación de la actividad sindical” “El diálogo existe, pero se dará ‘oportunamente’ (cuando haya fondos), no bajo presión“.

Conclusión

Si tuviera que calificar el discurso de Claudio Vidal en una frase o concepto clave, lo catalogaría como lo definí desde el título: un “pragmatismo de resistencia con memoria selectiva” porque hace un recorte quirúrgico en tópicos claves, que pretenden dejarlos aparte del problema.

Obsérvese que Claudio Vidal utiliza la frase “no hay plata” (alineada con el discurso nacional) para transformar una decisión política en una imposibilidad matemática. Al decir que las paritarias se abrirán solo cuando haya recursos, desplaza el eje del derecho del trabajador al estado de la caja, blindándose contra acusaciones de autoritarismo: él no “quiere” cerrar la paritaria, la “realidad” lo obliga; y al atar las paritarias a la decisión del Ministro de Economía y teniendo en cuenta que de aquí al 2027 Santa Cruz no dejará de vivir en crisis económica, por simple propiedad transitiva los trabajadores coligen que no tendrán aumentos o a lo sumo serán sobre los escasos porcentajes que se le antojen a Verbes y a Vidal.

El del Gobernador ha sido un “discurso comparativo”. Su principal defensa no es la excelencia del presente, sino la “monstruosidad” del pasado. En psicología se llama “Contraste retrospectivo”; al recordar los aguinaldos impagos y los decretos del 1%, Vidal califica su propia gestión como un “mal menor” o un “orden necesario”, buscando que el sindicalismo pierda autoridad moral para criticarlo y este es el fin objetivo de este relato.

Finalmente podemos decir que Vidal habla como un administrador que conoce los códigos de la lucha (por su origen gremial), pero que ahora se posiciona como el único capaz de “salvar” al Estado. Es un discurso paternalista y austero: se presenta como el líder que da la cara en el “momento más difícil de la historia“, apelando a una épica del sacrificio compartido, pero en la realidad es una empatía falsa, porque desde los privilegios consagrados de él y la clase política que lo acompaña, las restricciones y el ajuste no existe o al menos es de muy difícil comprobación para los propios sindicatos.

Si tuviera que definir en una palabra el discurso del gobernador Vidal lo calificaría como un discurso de “supervivencia” porque no promete expansión ni conquistas, sino evitar el colapso que, según su relato, otros (especialmente los sindicatos), provocan. (Agencia OPI Santa Cruz)