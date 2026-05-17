Intendente de Comodoro Rivadavia reclamó fondos nacionales

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(OPI Chubut) – El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili renovó el reclamo de fondos dirigido al gobierno nacional para obras de infraestructura al participar de un nuevo encuentro con jefes comunales de todo el país.

Macharashvili estuvo presente en la tercera edición de “La Noche de Intendentes”, organizado por la Red de Innovación Local en Rosario donde participaron dirigentes políticos y empresariales de 235 ciudades del país.

En la mesa de la Confederación de Intendentes Argentinos se consensuó un documento que será presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, y el jefe comunal de Comodoro Rivadavia sostuvo que el gobierno de Javier Milei debe cumplir con “las leyes vigentes para el reintegro de fondos clave, como los derivados del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de rutas y el fondo compensador del transporte público. La Ruta 3 atraviesa nuestra ciudad y está explotada; los fondos se cobran, pero no se reintegran a los municipios, afectando nuestra capacidad de respuesta en salud, educación y seguridad“.

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El intendente coincidió en que “debe haber equilibrio fiscal, pero ese equilibrio tiene que darse con la gente adentro; no hay financiamiento para la obra pública ni para las necesidades básicas”. (Agencia OPI Chubut)