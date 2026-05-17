Lanzaron un mercado concentrador en Río Gallegos

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El gobierno provincial lanzó el Mercado Concentrador Patagónico para la venta de frutas y verduras para comercios y verdulerías locales con el objeto de ofrecer productos a menor costo.

La iniciativa está organizada por la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU y se informó que el funcionamiento será similar con el que cuenta el Mercado Central de Buenos Aires.

El mercado prevé “abastecer a comerciantes y vecinos con frutas y verduras provenientes de distintas regiones del país” señalaron oficialmente.

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Los camiones con mercadería comenzaron a llegar el domingo al Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 y Circunvalación.

Los camiones tendrán productos de Buenos Aires, Mendoza y Chubut para conformar el circuito de abastecimiento que se ofrecerán a los comercios locales a menor precio que en algunos centros de distribución locales.

Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede, sostuvo que el objetivo es que “el Mercado Concentrador Patagónico brinde a nuestros verduleros y comerciantes acceso a mercadería de calidad y baratas en un 30 a 40% menos”.

La iniciativa contempla que un día a la semana se habilite la venta minorista al público en general. (Agencia OPI Santa Cruz)