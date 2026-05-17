Milei defendió a Espert tras el cierre de una causa penal

- Publicidad -

El presidente Javier Milei publicó este domingo un extenso descargo en la red social X para respaldar políticamente al diputado nacional José Luis Espert. El texto presidencial expone un ataque frontal contra el periodismo, al que responsabiliza por orquestar una campaña difamatoria vinculada a un supuesto caso de narcotráfico.

El jefe de Estado argumentó que distintas corporaciones mediáticas condenaron al economista liberal sin aportar pruebas reales.

El expediente penal que originó la controversia tramitó fuera del país. La Justicia de Estados Unidos emitió recientemente un fallo de inocencia a favor de la persona investigada en esa trama internacional de lavado de activos.

- Publicidad -

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, afirmó Milei a través de su cuenta verificada.

Frente a las acusaciones originarias, el líder libertario defendió la trayectoria corporativa de su aliado legislativo. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, cuestionó el titular del Ejecutivo.

Las críticas más severas del texto oficial recayeron sobre la dirigencia política y los medios de comunicación. El mandatario acusó directamente a estos sectores de operar, mentir y ensuciar figuras públicas de forma sistemática.

“Hicieron mierda a un tipo inocente“, sentenció el Presidente. El mensaje argumenta que las coberturas periodísticas arruinaron la carrera del dirigente, al que calificó como uno de los escasos referentes que lleva más de dos décadas defendiendo la libertad económica en la Argentina.

Ante el desenlace judicial en Norteamérica, el primer mandatario exigió retractaciones y disculpas públicas por parte de los cronistas y políticos involucrados. Acto seguido, el propio gobernante desestimó que los aludidos concreten esa reparación simbólica.

El texto presidencial concluyó con una agresión directa contra la totalidad de los trabajadores de prensa. Milei clausuró su defensa pública con la frase “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”. (Agencia OPI Santa Cruz)