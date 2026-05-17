Una mujer murió atropellada, el automovilista huyó y finalmente se entregó

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(OPI Chubut) – Una mujer de unos 55 años murió este domingo en Trelew tras ser atropellada en el barrio Menfa.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 03 horas del domingo en la intersección de Avenida La Plata y Martín Rodríguez cuando un automovilista atropelló a una ciclista y se dio a la fuga.

Según los testimonios de vecinos que observaron la situación a esa hora de la madrugada, indicaron que el vehículo era oscuro con los vidrios polarizados.

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La mujer con heridas graves fue trasladada de urgencia al hospital local, donde falleció poco después producto de las lesiones recibidas tras el impacto del vehículo.

En ese momento la policía de Chubut dispuso un patrullaje para dar con el posible responsable del accidente.

Horas después el conductor del auto Fiat Siena, un hombre de unos 37 años, que estuvo involucrado en el incidente se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Primera.

El automovilista fue sometido a la prueba de alcoholemia y se iniciaron las pericias correspondientes sobre el auto para determinar cómo se produjo el accidente. (Agencia OPI Chubut)