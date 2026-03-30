La protección del gobierno a Manuel Adorni tiene un fundamento crucial: Adorni conoce o es parte del tema $LIBRA

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(Por: Rubén Lasagno) – Nuestra curiosidad nació por haber escuchado a un abogado de los tantos que sobrevuelan la causa sobre enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien para explicar la inentendible cobertura que hace Javier Milei y su hermana Karina del funcionario claramente embarcado en delitos de dádivas y enriquecimiento, solo (como al pasar) un datos interesante. Se escuchó decir “lean el Informe final de la Comisión Libra y van a encontrar allí el por qué el gobierno protege y blinda a Adorni”.

Dicho esto, lo primero que hicimos en OPI fue buscar el extenso documento y extraer los datos que dan fe del involucramiento de Manuel Adorni en el denominado “caso $LIBRA”, no (por ahora) como partícipe en el negocio propiamente dicho y pudimos establecer una conexidad muy estrecha que hace muy viable la teoría de que los Milei protegen institucionalmente al Jefe de Gabinete porque si le sueltan la mano, tienen miedo que si Adorni habla, no haya defensa ni excusa que los pueda salvar (a Milei y Karina) por el delito de las criptomonedas.

Del largo informe de 10 cuerpos analizados, no surge que los integrante de la Comisión parlamentaria han encontrado un involucramiento directo de Manuel Adorni ya sea como parte interesada, inversor, organizador o beneficiario económico del negocio de la criptomoneda $LIBRA. Su nombre no aparece vinculado a ninguna de las billeteras virtuales identificadas , ni a la red de transferencias analizadas, ni al presunto contrato de “monetización” de la imagen presidencial que detalla la investigación del Congreso.

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Por lo tanto de su lectura no surgen pruebas documentales, testimoniales ni peritajes de la red blockchain dentro del informe que lo señalen a Adorni como un actor con intereses comerciales o participación financiera en la operatoria.

Un papel preponderante

Si bien a través de lo señalado precedentemente, queda claro que la Comisión no ha encontrado elementos constitutivos de delitos por parte del Jefe de Gabinete, es importante señalar que Adorni ha acompañando al presidente en todas y cada una de las reuniones llevadas a cabo al respecto y por lo tanto, Adorni tiene un conocimiento expreso y exacto de cada maniobra efectuada por el gobierno y sus socios, alrededor de este delicado y controvertido tema.

La resolución de creación de la Comisión Investigadora estableció como uno de sus objetivos, determinar el grado de participación y de responsabilidad política de varios funcionarios, incluyendo explícitamente al Vocero Presidencial Manuel Adorni.

La protección del gobierno a Manuel Adorni tiene un fundamento crucial: Adorni conoce o es parte del tema $LIBRA

El documento cita un comunicado de la Oficina del Presidente que confirmó la presencia de Manuel Adorni en un encuentro realizado el 19 de octubre de 2024. Dicha reunión ocurrió durante el evento Tech Forum y en ella participaron también el Presidente Javier Milei, el representante de KIP Protocol Julian Peh, y el co-fundador del evento Mauricio Novelli.

Manuel Adorni, identificado con el cargo de Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, consta en los registros oficiales como participante de una audiencia el sábado 19 de octubre de 2024 a las 18:00 horas en el Hotel Libertador. Los demás participantes de la reunión fueron el Presidente Javier Milei, Bartosz Lipinski (CEO de Cube Group) y Mauricio Novelli. La síntesis oficial del encuentro indica que el objetivo fue “Traer la innovación blockchain al sector público en beneficio de sus ciudadanos”.

Ese mismo 19 de octubre, a las 18:30 horas y en el mismo hotel, Adorni participó de una segunda audiencia oficial. En esta ocasión, la reunión fue junto al Presidente Javier Milei, Julian Peh y Mauricio Novelli. Todo indica que en este encuentro analizaron cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP podría respaldar a la Argentina.

De este análisis de la Comisión $LIBRA resulta que Adorni no estaría involucrado en la maniobra pero conoce detalladamente los pasos que se dieron, las estrategias pactadas y cómo se conformó el negocio de la criptomoneda y los socios del negocio.

Que no tire del mantel

Por estos momentos en el mundo de la política y los periodistas, como única explicación de la enorme cobertura que le da el gobierno nacional al Vocero presidencial y Jefe de Gabinete, es que de no hacerlo y si Adorni se siente marginado y solo, puede “tirar del mantel” si algún juez lo apremia y poner en carne viva el verdadero entramado del caso $LIBRA, pudiendo comprometer seriamente no solo a los hermanos presidenciales sino al propio gobierno nacional, por cuanto, de acuerdo a como escale el caso, la oposición va a aprovechar el momento para pedir el juicio político a Javier Milei.

Ésta y no otra es la única explicación para entender la cerrada cobertura que hace el gobierno a los claros y evidentes delitos que ha cometido Manuel Adorni y aún así, el gabinete en general sigue abroquelado alrededor del funcionario quien, de acuerdo a fuentes del gobierno nacional, ya habría dado claras pistas de que puede ser un gran problema adicional, si los Milei pretenden desplzarlo de la escena pública como fue el caso con Luis Espert. (Agencia OPI Santa Cruz)