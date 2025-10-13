La justicia electoral rechaza cambiar la boleta de Buenos Aires

- Publicidad -

La Cámara Nacional Electoral ha declarado la imposibilidad material de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) correspondientes a la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, debido al vencimiento de los plazos establecidos. En consecuencia, la fotografía del renunciado candidato José Luis Espert se mantendrá en la nómina de su alianza. La decisión se fundamenta en la preclusión de las etapas procesales del cronograma electoral y en la inviabilidad logística para ejecutar una nueva impresión y distribución a tiempo.

En su resolución, la CNE indicó que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las boletas electorales se rige por una serie de actos reglados en el Código Electoral Nacional que, para este caso, ya han concluido. Esta postura se apoya en el informe presentado por los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, que confirma el cierre de dichas etapas.

El impedimento operativo fue detallado en un informe técnico de las autoridades del Correo Argentino. El documento establece que la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia es el 16 de octubre. Sin embargo, el procedimiento técnico para reimprimir la totalidad de las boletas requeriría un mínimo de cinco días hábiles, lo que torna el proceso inviable dentro de los tiempos estipulados por el calendario electoral.

- Publicidad -

De esta manera, la Cámara Nacional Electoral precisó que el plazo para solicitar la reimpresión de las boletas venció el viernes 10 de octubre. El recurso de la alianza fue presentado formalmente el sábado 11 y quedó en condiciones de ser evaluado un día después, tras recibir la opinión del fiscal electoral. Por lo tanto, el tribunal resolvió que el planteo no puede prosperar al ser materialmente imposible y carecer de “interés jurídico actual” para emitir un pronunciamiento sobre la apelación. (Agencia OPI Santa Cruz)