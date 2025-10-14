Trump no será “generoso” si Milei no gana el 26 de octubre

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta tarde que la administración republicana “no será generosa” con Argentina si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del próximo 26 de octubre. La condición fue expresada durante un almuerzo compartido con Milei en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense también manifestó su rechazo a posibles acuerdos militares entre Argentina y China.

Trump vinculó directamente el futuro del apoyo de su gobierno a los resultados electorales internos de Argentina, proyectando su advertencia incluso hasta los comicios presidenciales de 2027. “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina“, definió el mandatario. Además, ratificó la postura al afirmar que “si pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina“.

La presión sobre el evento electoral fue explícita, al remarcar que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo“. En este contexto, Trump señaló que “es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no“. Durante el mismo encuentro, el presidente estadounidense fijó una clara posición geopolítica al expresar su descontento sobre un eventual acercamiento de la gestión de Milei con Pekín. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China“, sentenció.

La postura de la Casa Blanca fue secundada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien se mostró confiado en el desempeño electoral del oficialismo argentino. “Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones“, afirmó Bessent, y justificó el respaldo en la promoción de “políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas“. El encuentro se formalizó a las 14:39, hora de Argentina, momento en que Milei ingresó a la sede del gobierno estadounidense y firmó el libro de honor antes de compartir el almuerzo con Trump. (Agencia OPI Santa Cruz)