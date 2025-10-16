Sismo de 6.6 en el Pasaje de Drake pone en alerta a la región

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter sacudió a las 22:42 horas el Pasaje de Drake, una zona estratégica y de alta sensibilidad sísmica entre Tierra del Fuego y el continente antártico. El evento, registrado a 272 kilómetros de la base chilena Frei por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, no es un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón de actividad recurrente que se ha manifestado durante los últimos nueve meses, generando una alerta latente sobre la vulnerabilidad de las costas patagónicas.

La relevancia de estos fenómenos radica en su escasa profundidad, localizada entre los 10 y 12 kilómetros. Esta característica incrementa sustancialmente el riesgo de generar tsunamis o crecimientos anómalos del nivel del mar que podrían impactar directamente en las zonas costeras del Atlántico Sur. La información, originada y procesada por una entidad chilena, pone de manifiesto el nivel de preparación y monitoreo del país vecino, que mantiene un estricto protocolo público de prevención en ciudades como Punta Arenas para la protección de su población.

Este enfoque preventivo del lado chileno contrasta con la aparente ausencia de comunicación oficial o protocolos visibles del lado argentino. Mientras la seguidilla de sismos se consolida como una amenaza tangible y persistente, el silencio institucional en Tierra del Fuego abre un vacío informativo crítico. La dependencia de datos generados por Chile para evaluar un riesgo que afecta directamente a la jurisdicción nacional expone una debilidad en los sistemas de alerta temprana y en la estrategia de defensa civil provincial.

En última instancia, el sismo de 6.6 grados no solo representa un evento geológico de magnitud, sino que funciona como un severo llamado de atención sobre la preparación de la provincia de Tierra del Fuego ante desastres naturales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)