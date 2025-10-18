Protesta “No Kings” sacude a EE.UU. contra el gobierno de Trump

- Publicidad -

Una masiva ola de protestas denominada “No Kings” sacudió este sábado a Estados Unidos, con multitudes congregadas en Washington D.C. y más de 2.600 localidades del país en repudio al rumbo de la nación bajo el liderazgo de Donald Trump. Esta movilización, la tercera de gran magnitud desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se produce en un contexto crítico marcado por un cierre del gobierno que ya acumula 18 días, redadas contra migrantes y el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas. Las principales manifestaciones se registraron en centros urbanos clave como Nueva York, Chicago, Houston, Seattle, Los Ángeles y Filadelfia, además de la capital.

Pese al ambiente festivo reportado, con música y disfraces, el mensaje central de los manifestantes fue una denuncia directa contra lo que consideran un “descenso en dirección al autoritarismo“. Los participantes portaban carteles con consignas como “Nada es más patriótico que protestar” y “Resiste al fascismo“, evidenciando el profundo descontento popular. La protesta se extendió incluso hasta Mar-a-Lago, Florida, la residencia desde donde Trump intentó minimizar las críticas. “Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, declaró el mandatario en una entrevista con Fox News.

La respuesta del oficialismo fue coordinada y contundente en su intento por deslegitimar el movimiento. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la movilización como la “manifestación de odio a Estados Unidos“. El líder republicano acusó directamente a los participantes de ser “comunistas“, “marxistas” y “tipos antifascistas“. Esta narrativa, impulsada desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, busca vincular la protesta a un ala de extrema izquierda que, según el oficialismo, mantiene de rehén al Partido Demócrata y es la responsable del cierre administrativo que paraliza servicios federales.

En contraste directo, figuras clave de la oposición se sumaron activamente a las marchas y respaldaron las demandas. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el senador independiente Bernie Sanders participaron en los actos. “Estamos aquí porque amamos a Estados Unidos“, proclamó Sanders desde un escenario en Washington, advirtiendo que el experimento democrático del país está “en peligro” bajo la presidencia de Trump. Los demócratas, que condicionan la reapertura del gobierno a la inclusión de financiamiento para atención médica, ven en estas movilizaciones un refuerzo a su postura negociadora frente al Poder Ejecutivo y el Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)