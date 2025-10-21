Fabiola Yañez afirmó que sabía la relación de Fernández y Pettinato

- Publicidad -

La ex primera dama, periodista y actriz Fabiola Yañez, declaró públicamente que tenía conocimiento previo de una presunta relación entre su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, y Tamara Pettinato. Las afirmaciones fueron realizadas durante una charla reciente en el programa Lape Club Social.

Durante su intervención, Yañez expresó textualmente: “Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”. El texto fuente señala que la declaración fue hecha “sin rodeos” y con “tono calmo” al ser consultada sobre el tema.

Al ser interrogada sobre cómo impactó la situación en la sociedad en ese momento, la ex primera dama opinó: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”.

Las declaraciones de Yañez han reavivado las versiones sobre un presunto estrecho vínculo entre Pettinato y Fernández, aunque la ex primera dama evitó dar más detalles. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha salido a responder públicamente a los dichos de Fabiola Yañez. El comentario ya generó un fuerte impacto en los programas de espectáculos. (Agencia OPI Santa Cruz)