(Por: Rubén Lasagno) – Esta nota es consecuente con nuestro análisis anterior sobre el mensaje demagógico del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, quien posiciona los festejos del 140 años de la capital, casi como un hecho necesario, justo y reivindicativo de sus políticas de acción social, llevando “felicidad” al pueblo, aunque deja a los mismos vecinos en la orfandad en cuanto a servicios básicos como es, por ejemplo, el tema del basural que está dentro del ejido urbano, nunca fue trasladado a una zona de menor impacto ambiental y donde tiran todo tipo de desechos, como lo muestran las imágenes tomadas ayer, en un lugar donde, debido a la situación social y el nivel de pobreza que tiene la ciudad capital de la provincia, muche gente acude allí a revolver basura, extraer desperdicios y chatarra, lo cual implica un gran problema de salud pública.

Tal como demuestras las imágenes tomadas en el vaciadero municipal de Río Gallegos fueron depositadas al aire libre residuos patológicos, medicamentos en sus blisters, recipientes con medicamentos vencidos, ampollas y jeringas usadas con sus agujas expuestas, poniendo en peligro a cualquiera que esté allí o pretenda manipular los residuos.

Mientras el intendente de Río Gallegos posterga las prioridades por la fiesta, a 4 kms de la plaza el basural está lleno de residuos patológicos tirados al aire libre

Lo más grave aún, es que hay una responsabilidad concurrente entre el municipio y la provincia, por cuanto los recipientes desechados poseen impreso el logo del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, lo cual inculpa a los funcionarios de Salud de la provincia por mandar a tirar ese material que debe ser incinerado y tratado aparte del resto de la basura y el municipio, dado que fallan los controles sobre las deposiciones que hacen las personas en el vaciadero.

El vaciadero que nunca se mudó

Fue promesa del Intendente Raúl Cantín (FPV) en el 2015, quien recibió 1.039 millones de pesos del BID para aplicar al plan Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Cantín fue destituído por el propio Frente para la Victoria y asumió en su lugar Pablo Grasso, concejal. Luego se presentó a las elecciones, ganó y más tarde en 2023 renovó el cargo. Es decir, desde el 2015 en adelante, las decisiones las tomó el actual intendente Pablo Grasso.

En abril de 2021, el entonces ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, entregó maquinaria al municipio de Río Gallegos por una inversión de $35 millones para la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU).

La planta de residuos sólidos de Río Gallegos, otro nicho de corrupción K

Este equipamiento (excavadora sobre oruga, minicargadora y camión) estaba destinado a optimizar la gestión del basural a cielo abierto y avanzar en la clasificación y separación de residuos.

En septiembre de 2025, la Municipalidad de Río Gallegos anunció una inversión de más de $47 millones con fondos propios para la compra de 50 nuevos contenedores de residuos domiciliarios. Nunca se dilucidó qué pasó con los fondos del BID.

En julio de 2020, el intendente Pablo Grasso firmó el contrato de concesión para la gestión y operación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos una empresa local.

La empresa “Nueva Santa Cruz SAS que maneja la concesión de los residuos sólidos urbanos en Río Gallegos tal como registran los documentos públicos, se creó en el mes de julio del año 2019 y en el 2023 firmó un acuerdo con la Municipalidad de Río Gallegos. Los dueños/socios de la misma son Leonardo Artieda y Cristian Ruffa. En el BO de ese año consta que Artieda, identificado como el dueño del 50% de la empresa, le cedió el 25% de sus acciones a Verónica Vanessa Villegas.

En su momento, la decisión de concesionar la planta por parte de Grssso generó críticas de la oposición, donde señalaban que la empresa operaría la planta municipal con maquinaria municipal, pero con empleados contratados por la firma privada, a diferencia de otras localidades de la provincia donde las plantas son operadas por personal municipal.

Nunca hubo rendición de fondos abierta y sincera por parte del intendente de Río Gallegos. Nunca se supo más nada, ni de parte de la Municipalidad, ni de parte del gobierno provincial; sin embargo hay un hecho real y concreto, que ambos, (provincia y municipio) permiten que los residuos patológicos sean tirados al aire libre en el vaciadero, lo cual constituye un serio peligro a la salud pública, que ninguno de ellos advierte y solo parece que se pelean, pero en el fondo, se cubren perfectamente las espaldas. (Agencia OPI Santa Cruz)