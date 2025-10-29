El recuento final podría cambiar bancas en el Congreso

- Publicidad -

El Poder Judicial inició en las últimas horas el escrutinio definitivo de las elecciones, un proceso que mantiene expectantes a ocho provincias donde las diferencias fueron mínimas y los resultados podrían cambiar la ecuación en el Congreso o, en algunos casos, el acreedor de la victoria en la general. Se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.

En La Rioja y Santa Cruz el margen del triunfo fue menor a 1.000 votos. En el caso de Santa Cruz, se impuso la lista del sacerdote Juan Carlos Molina, que compitió por la alianza peronista y sacó 728 sufragios más que La Libertad Avanza. En tanto, en La Rioja ganó el peronismo de Raúl Jalil por 621 votos.

En la provincia de Buenos Aires, la distancia entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, y el peronista Jorge Taiana fue de poco más de 46.000 sufragios. Si bien sería difícil que el recuento bonaerense cambie al ganador, sí podría modificar el reparto de las bancas. La mirada estará puesta en los 206.177 votos nulos, los 4.277 recurridos y los 2.122 impugnados.

- Publicidad -

En Río Negro, los libertarios ganaron por 2.101 votos, mientras que en Corrientes el oficialismo del gobernador Gustavo Valdés se impuso por 6.754 votos. En Chaco, la diferencia a favor de LLA fue de 4.741 respaldos, situación que derivó en el no reconocimiento de la derrota de parte del candidato de Fuerza Patria Jorge Capitanich. Capitanich resultó electo senador por la minoría, pero de cambiar el resultado lo sería por la mayoría y, además, llevaría a la Cámara alta a su compañera de lista.

El foco de quienes esperan mejorar sus resultados en el recuento definitivo se coloca en los votos nulos, recurridos o impugnados, y en el porcentaje de mesas que no se incluye en el conteo provisorio, el cual está a cargo del Poder Ejecutivo. Además, por ser la primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en la mayoría de distritos del país, se analiza si podrían haberse cometido errores al contabilizar que ahora se corregirían y podrían torcer algún resultado. (Agencia OPI Santa Cruz)