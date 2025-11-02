Cristina Kirchner a juicio el jueves por la causa Cuadernos

- Publicidad -

El próximo jueves a las 9:30 iniciará el juicio por la causa “Cuadernos” ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) número 7 de la Capital Federal, donde se investigará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 86 imputados por una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. La causa, también conocida como “la Camarita”, juzgará el rol de la exmandataria, 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios acusados de conformar una estructura que habría recaudado dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

El tribunal fijó audiencias que se realizarán todos los jueves de 9:30 a 13:30. Estas sesiones se desarrollarán de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y algunas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta oficial del Poder Judicial de la Nación. La investigación fue elevada a juicio por petición del fiscal federal Carlos Stornelli, quien busca clarificar los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró, así como las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario, corredores viales y la eventual cartelización de la obra pública.

La fiscalía solicitó que la ex presidenta Cristina Kirchner, de 72 años, fuera a juicio en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita que tuvo lugar en el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. Además, la acusa de ser la coautora del delito de cohecho pasivo. En el debate también se investigará la responsabilidad de algunos ex funcionarios involucrados en coordinación con el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

El inicio del juicio fue habilitado el pasado martes, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa. El máximo tribunal rechazó más de veinte recursos que habían sido interpuestos por la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, quienes cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga “la Camarita”.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos, advirtió sobre la magnitud del proceso. “Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, sostuvo León. (Agencia OPI Santa Cruz)