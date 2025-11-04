Adorni responde a Macri por su designación en el Gabinete

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió hoy a las críticas de Mauricio Macri sobre su designación, afirmando que le sorprendieron los cuestionamientos y que la elección del ministro coordinador es una potestad del Presidente. Macri había considerado que Adorni no poseía la experiencia necesaria para ocupar el puesto que anteriormente pertenecía a Guillermo Francos.

Ante la opinión del ex mandatario, Adorni, quien también ejerce como vocero presidencial, la calificó como un “tema de segundo orden” y replicó textualmente: “Me llamó la atención. Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete lo elige el Presidente”. El funcionario planteó la situación como un desafío personal frente a la evaluación de Macri.

“Yo le tomo el desafío para ver cómo me va“, sostuvo Adorni. En esa línea, proyectó una futura conversación con el ex presidente sobre el resultado de su gestión: “Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado‘”.

- Publicidad -

El flamante ministro coordinador también se refirió a las posturas que deben cumplir los ex mandatarios una vez que ya no están en ejercicio. Adorni subrayó la tarea de “colaborar con el Gobierno de turno” e insistió en que deben actuar independientemente del signo político que representen.

“Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó. Para cerrar, Adorni indicó que la publicación de Macri “no iba en esa línea” de sumar a la gestión actual, aunque insistió en que el ex presidente “tiene la libertad de opinar lo que le parezca”. (Agencia OPI Santa Cruz)