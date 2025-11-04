APROSA para por 72 horas por salarios

- Publicidad -

La Asociación de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA) anunció un paro provincial de 72 horas desde este martes 4 al 6 de noviembre en reclamo de la reapertura de paritarias laborales y salariales.

APROSA reclama al gobierno que conduce Claudio Vidal que haya respuestas a los reclamos y señalaron que se postergan “soluciones y hacen insostenible la situación de los trabajadores de la salud en toda la provincia”.

Entre los puntos del reclamo piden la “recomposición y aumento salarial inmediato” y soluciones “concretas y compromiso del Gobierno provincial”. Desde el gremio de la sanidad sostuvieron que el reclamo tiene el “objetivo de visibilizar la emergencia salarial y laboral del sector y exigir que las autoridades actúen sin dilaciones”. (Agencia OPI Santa Cruz)