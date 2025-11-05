Cristina Kirchner a juicio por asociación ilícita en la Causa Cuadernos

- Publicidad -

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde mañana como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en la causa Cuadernos, junto a otros 86 acusados que incluyen ex ministros de su gobierno, empresarios y al remisero Oscar Centeno. El juicio, que se transmitirá por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, comenzará a las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 7. La fiscal general Fabiana León, quien llevará la acusación, definió la investigación como la “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina” y “solo comparable a unas pocas a nivel mundial“, según un informe de su fiscalía.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero presidirán el debate, que se estima durará al menos tres años. Durante el primer mes, las audiencias se realizarán cada jueves para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del caso central y sus conexos. Cristina Fernández de Kirchner deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, una sentencia que la Corte Suprema dejó firme este año.

Junto a la ex presidenta, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El juicio abordará 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública. Llegan al estrado 65 hombres de negocios, entre ellos Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

También serán juzgados dos choferes, uno de ellos Oscar Centeno, autor de los escritos en los cuadernos. Centeno está procesado como supuesto miembro de asociación ilícita y figura como imputado colaborador en el caso. La investigación se centró en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita, que prevé hasta diez años de prisión, y cohecho, con un máximo de seis años, hasta dádivas y encubrimiento, según el caso. En la causa Vialidad, por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, una decisión que quedó firme en la Corte Suprema. El TOF 7 informó que desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias, mientras que las declaraciones indagatorias comenzarían a fin de año o tras la feria de enero, restando definir si serán virtuales o presenciales. (Agencia OPI Santa Cruz)