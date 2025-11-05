Finalizó la fiscalización anual de la salud de los efectivos de la Policía de Santa Cruz

- Publicidad -

La Dirección General de Bienestar Policial informó que se finalizó la fiscalización del Programa de Prevención y Promoción Integral de la Salud de la Policía, que se inició en marzo de 2025 para elaborar un diagnóstico sobre el estado de salud y la capacidad física de los efectivos.

Así lo señaló la Comisaria Mayor Natalia Barrera, quien está a cargo de la Dirección General de Bienestar Policial, y recordó que “en un primer momento fuimos por la prevención de la salud. Se le hicieron, al personal, estudios médicos que tenían que ver con un laboratorio completo, electrocardiograma y placas. Todos esto en la toda la provincia”.

Hubo convenios con laboratorios, facilitando la toma de muestras y la obtención de resultados.

“Encontramos muchas situaciones médicas de efectivos que no sabían, porque uno por ahí no se hace un estudio. Empezaron a ver las situaciones que tienen que ver con diabetes, situaciones con el colesterol, presión arterial. Mucha gente iba a hacerse el control y de ahí se los derivaba a otros médicos” aseveró.

También se realizó un diagnóstico físico y medida de capacidades, tras obtener el apto médico.

En esa etapa se realizó una evaluación de la capacidad física, el esfuerzo, la resistencia y la agilidad del personal. Los ejercicios seleccionados fueron cuidadosamente elegidos para servir a este diagnóstico, incluyendo el uso de un dinamómetro para medir la fuerza, lo que permitió evaluar también a aquellos efectivos con alguna restricción médica.

La fiscalización se desarrolló en toda la provincia donde hubo “predisposición del personal, que la verdad que fue excelente. Se quedaban a ver a sus compañeros, siempre había un aplauso y siempre había un agradecimiento y la verdad que en esa parte estamos muy contentos”, sostuvo Barrera.

Actualmente se están realizando las evaluaciones finales, registrando y procesando los datos estadísticos. (Agencia OPI Santa Cruz)