Legislaturas provinciales costaron 1,42 billones de pesos este año

Un informe de la Fundación Libertad reveló que las provincias destinaron este año 1,42 billones de pesos al funcionamiento de sus Legislaturas. El documento, basado en los Presupuestos 2025, identifica que el 86% de ese gasto se destina a personal y expone fuertes disparidades entre jurisdicciones, con Tucumán, CABA, Chaco y la provincia de Buenos Aires liderando el costo por legislador.

El documento demuestra grandes diferencias: Tucumán es la provincia que más invierte en el área, con 2.735 millones de pesos por funcionario; le sigue CABA, con 2.661 millones; Chaco, con 2.492 millones; y la provincia de Buenos Aires, con 2.293 millones. En contraste, Santiago del Estero y San Luis registran los menores montos, con 138 millones y 174 millones respectivamente. “Esto implica que un legislador tucumano cuesta 6 veces más que uno jujeño y casi 20 veces más que uno santiagueño“, indicó el documento.

Si bien el gasto legislativo representa en promedio el 1,34% de los presupuestos provinciales, el texto señala que algunas jurisdicciones muestran ratios “muy superiores“, como Tucumán (3,9%), Catamarca (2,7%) y Corrientes (2,1%). El informe también hizo foco en la “desigualdad” regional, detallando que el costo por legislador en Chaco “duplica” al de Misiones y “supera en 2,5 veces” al de Santa Fe, donde a su vez “el gasto es cuatro veces mayor que el de Córdoba“.

El estudio, que consideró sueldos de asesores, secretarios, personal administrativo y contratados, determinó que el 86% del gasto legislativo provincial se destina a personal, reflejando “estructuras sobredimensionadas“. Provincias como Santa Cruz, Río Negro y Corrientes destinan más del 95% a personal, mientras San Luis y Neuquén lo hacen en menor proporción, con 73,9 y 75,7 por ciento. En promedio, cada legislador cuenta con 26 empleados a su cargo, cifra que asciende a 72 en Corrientes.

En comparación con las Comunidades Autónomas de España, cuyo gasto legislativo total equivale a 483.486 millones de pesos al tipo de cambio oficial, la fundación sostuvo que “un legislador provincial argentino cuesta tres veces más que su par español“. Asimismo, el peso del gasto legislativo sobre el presupuesto es 6,4 veces mayor en Argentina. El informe calificó el caso de Tucumán como “paradigmático“, ya que “su gasto por legislador supera 7,3 veces al de la Región de Murcia“, mientras que Buenos Aires “gasta 7,3 veces más que Madrid“. (Agencia OPI Santa Cruz)