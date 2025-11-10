Fernández dijo que Fabiola Yañez “fue manipulada”

- Publicidad -

El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente esta noche en el canal de streaming Blender, donde denunció un “proceso de cancelación mediático” severo y un “maltrato” que, según afirmó, lo llevó a un aislamiento autoimpuesto. Durante la entrevista en el programa “Hay Algo Ahí”, Fernández también abordó las acusaciones judiciales en su contra, asegurando que los chats están “manipulados” y acusó al juez Julián Ercolini de trabar la investigación sobre su teléfono.

Fernández confesó que el trato recibido tras dejar la presidencia lo afectó personalmente. “Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, de que era mejor no salir,” declaró el ex mandatario. Explicó que fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público motivado por la situación actual de Argentina, pese a dudar si “quepo en ese lugar” al referirse al formato del streaming.

En relación a las acusaciones en su contra, el expresidente reveló que entregó su teléfono y la clave al juez. “Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez (Julián) Ercolini”, denunció Fernández. Aseveró que una vez abierto el dispositivo se constató que “no existen esos chats” y que toda la desmentida está documentada en la causa judicial.

Fernández criticó duramente al magistrado, a quien calificó como un juez “que da vergüenza que siga siendo juez”, y lo acusó de parcialidad comparando su accionar con la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. Respecto a su expareja, Fabiola Yañez, el exmandatario sugirió que fue utilizada para iniciar la causa. “Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada”, manifestó, aunque se mostró cauto: “Yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique”. (Agencia OPI Santa Cruz)