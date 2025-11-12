Candidatos chilenos endurecen el discurso de seguridad en el debate

- Publicidad -

Los ocho candidatos a la presidencia de Chile participaron en el último debate televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión en Santiago, un encuentro marcado por la disputa del voto opositor y la centralidad de la agenda de seguridad, la persecución del dinero ilegal y el control migratorio de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre. La discusión expuso las estrategias de los aspirantes para captar al electorado ante un escenario que, según los sondeos, proyecta una victoria insuficiente del oficialismo en primera vuelta y una definición final en el balotaje del 14 de diciembre.

El eje de la confrontación discursiva giró en torno al combate contra el crimen organizado y la organización Tren de Aragua. Evelyn Matthei advirtió sobre el riesgo que implica esta banda y sostuvo que el país requiere funcionarios que permitan poner a los delincuentes en la cárcel o en el cementerio. La economista cuestionó a José Antonio Kast por la utilización de un cristal antibalas en su cierre de campaña, quien evitó la polémica directa y argumentó la necesidad de recuperar el control de las cárceles para que los narcotraficantes sepan que van a estar aislados. Por su parte, Franco Parisi extremó la postura al prometer bala o cárcel y la salida de militares a la calle.

En el espectro libertario, el diputado Johannes Kaiser capitalizó su crecimiento en las encuestas con una promesa de restaurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional mediante el uso de todos los medios disponibles y el aumento de penas en todos los delitos. En contraposición a las propuestas de fuerza de choque, la candidata oficialista Jeannette Jara planteó una estrategia basada en la inteligencia financiera. La abanderada del gobierno insistió en liberar el secreto bancario para perseguir el hilo del dinero de los delincuentes y abogó por una alianza política amplia que garantice gobernabilidad, inversión y seguridad pública.

La medición de fuerzas en los estudios de la Televisión Nacional de Chile refleja la fragmentación del voto derechista que disputan Kast, Matthei y Kaiser para ingresar a la segunda vuelta. Si bien las encuestas ubican a Jara en el primer lugar de intención de voto, los números indican que no superará el 50% necesario para evitar una nueva instancia electoral. El debate finalizó sin un consenso sobre las herramientas para enfrentar la crisis, pero dejó establecida la seguridad como el factor determinante que definirá quién competirá contra el oficialismo en diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)