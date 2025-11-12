Violento ataque a un joven en Caleta Olivia

- Publicidad -

Un joven de 17 años fue atacado por al menos siete delincuentes armados quienes le robaron dos celulares y una campera en el barrio Vista Hermosa II de Caleta Olivia, según denunciaron familiares a la policía.

Según el relato del padre de la víctima señaló que los delincuentes amenazaron al joven con un arma blanca y un disparo y relató que le dijeron “dame todo que te apuñalo o te meto un tiro”.

La denuncia se radicó en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia este lunes a la madrugada.

El joven atacado caminaba alrededor de las 02:30 horas por calle San Luis, entre Obispo Alemán y Antonio Soto y fue abordado por dos de los delincuentes quienes le robaron y pegaron un puñetazo en la cara.

Allí los malvivientes se llevaron una mochila negra con documentación, cargadores de celular y una campera.

Las actuaciones judiciales quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 para investigar quienes fueron los responsables del robo y amenazas. (Agencia OPI Santa Cruz)