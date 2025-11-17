El Gobierno dispone el regreso a clases en toda la provincia este martes

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación provincial, ha dispuesto el retorno a la habitualidad de las actividades escolares en toda la provincia a partir del martes 18 de noviembre. La decisión se fundamenta en el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos, que pasó de naranja a amarillo en amplios sectores del territorio, mientras que la porción restante se encuentra sin riesgo.

Esta determinación fue adoptada por la cartera educativa tras una evaluación de la información oficial provista por dos organismos: la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, y el Servicio Meteorológico Nacional.

En este marco, el Ministerio de Educación comunicó que todas las instituciones educativas están instruidas para reanudar sus actividades conforme a sus horarios habituales.

No obstante, la misma resolución ministerial establece que los equipos directivos de aquellas escuelas que no puedan retomar la presencialidad en los plazos previstos, por “razones de fuerza mayor“, deberán ser quienes informen de la situación a sus respectivas comunidades educativas.

La gestión de estas excepciones quedará bajo la órbita de las conducciones escolares, que deberán utilizar los canales institucionales formales para garantizar una comunicación clara y oportuna. Asimismo, se recordó a la ciudadanía que el número de Protección Ciudadana para emergencias o asistencia es el 0800-666-2447. El Ministerio agradeció la colaboración de las comunidades educativas durante la jornada. (Agencia OPI Chubut)