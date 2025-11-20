Tiroteo en Comodoro Rivadavia: un joven en grave estado

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Dos jóvenes fueron agredidos violentamente en pleno centro de Comodoro Rivadavia y uno de ellos recibió una herida de bala y permanece en grave estado en el hospital local.

El episodio ocurrió el martes y el ataque se produjo contra dos jóvenes que se encontraban en el centro de la ciudad del sur de Chubut en la calle San Martín, entre Urquiza y Chacabuco.

Según investiga la policía, dos jóvenes fueron sorprendidos tras un altercado y uno de ellos recibió un disparo de arma de fuego que impactó en uno de sus glúteos y el otro fue golpeado y perdió un diente.

Efectivos de la Seccional Primera junto a integrantes de la Policía Científica trabajaron en el lugar y los heridos fueron derivados hasta el Hospital Regional.

Los peritos secuestraron dos vainas servidas calibre .22 y una pieza dental.

El joven identificado con las iniciales A.W.L. tuvo que ser internado nuevamente por los daños que le causó el impacto de bala y se encuentra en grave estado.

El Ministerio Público Fiscal trabaja en la investigación de los hechos para reconstruir el origen del violento ataque y se recopilan testimonios e imágenes y grabaciones de cámaras de seguridad. (Agencia OPI Chubut)