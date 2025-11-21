Préstamos en dólares e hipotecarios lideran la recuperación del crédito

- Publicidad -

El informe mensual de septiembre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revela una recuperación del saldo real de crédito al sector privado del 1,3 por ciento promedio, impulsada por la moneda extranjera y los hipotecarios, aunque este dato contrasta con un deterioro sustancial en la capacidad de pago de los hogares. La morosidad en las familias escaló al 7,3 por ciento, estableciendo un nuevo récord máximo desde que la autoridad monetaria inició los registros estadísticos en enero de 2010.

El desempeño de las líneas crediticias durante el noveno mes del año expone una dinámica heterogénea. Mientras los préstamos en moneda nacional registraron un incremento leve del 0,5 por ciento mensual y del 47 por ciento interanual, el segmento en moneda extranjera mostró un salto del 3,2 por ciento respecto a agosto y un 147,1 por ciento en la comparación contra septiembre de 2024, liderado por los bancos privados nacionales. Dentro de las colocaciones en pesos, los préstamos con garantía real avanzaron un 3,2 por ciento, en contraposición a los préstamos comerciales que se redujeron un 0,7 por ciento y las líneas al consumo que no presentaron variaciones de magnitud. Un dato relevante en la composición de la deuda privada es el crecimiento del crédito hipotecario, que sumó más de 4.700 nuevos deudores en el mes, lo que representa un alza del 11,6 por ciento mensual y acumula 41.200 nuevos titulares en los últimos doce meses.

La expansión del crédito se sustenta en un incremento de los depósitos bancarios y la liquidez del sistema. Los depósitos en pesos aumentaron un 2,4 por ciento real en el mes y un 17,1 por ciento interanual, traccionados por las cuentas a la vista remuneradas que crecieron un 6,4 por ciento y los plazos fijos con un alza del 3,7 por ciento. En paralelo, las colocaciones en moneda extranjera subieron un 5,2 por ciento mensual. Esto derivó en que la liquidez para el segmento en dólares alcanzara el 60 por ciento de los depósitos, un aumento de 4,4 puntos porcentuales, mientras que la liquidez en moneda local se mantuvo estable en el 39,8 por ciento.

Sin embargo, la expansión financiera coexiste con indicadores de insolvencia crecientes en el consumo masivo. El índice de morosidad del 7,3 por ciento en las familias se explica por el empeoramiento en dos líneas críticas: los préstamos personales, donde el incumplimiento pasó del 8,2 al 9,1 por ciento, y las tarjetas de crédito, que subieron del 6,7 al 7,4 por ciento. En el sector corporativo el aumento de la irregularidad fue menor, pasando del 1,4 al 1,7 por ciento, concentrado fundamentalmente en los créditos con garantía prendaria. (Agencia OPI Santa Cruz)