El Gobierno evalúa llamar a extraordinarias antes del 10 de diciembre

El Gobierno analiza oficializar la convocatoria a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre para tratar el paquete de reformas legislativas. El Ejecutivo evalúa un desdoblamiento de las fechas para abordar los proyectos en etapas. La estrategia contempla un receso durante enero y la reanudación de la actividad parlamentaria entre el 1 y el 28 de febrero, pese a la intención inicial del titular de la Cámara baja, Martín Menem, de extender el trabajo durante el verano.

La actividad en el Congreso comenzará formalmente con las sesiones preparatorias para la jura de los legisladores electos. El secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, citó a los nuevos integrantes del cuerpo para el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas. El documento oficial confirma la realización de la ceremonia en el recinto de la Cámara baja.

El Senado realizará su propia sesión preparatoria días antes de la asunción formal. Los 24 senadores elegidos en los comicios de octubre prestarán juramento el 28 de noviembre a las 11 horas en la Cámara alta. Ambos grupos de legisladores asumirán la posesión efectiva de sus bancas el próximo 10 de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)