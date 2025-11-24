Trabajos para evitar cortes por lluvia en la Ruta 12

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Administración de Vialidad Provincial (AVP) inició un despliegue operativo en la ruta provincial N°12 para realizar tareas de elevación de calzada y colocación de alcantarillas en el tramo que conecta Paso de Indios con la localidad de Paso del Sapo. La intervención responde a la necesidad de mitigar los cortes de circulación vehicular que se producen en el sector debido a la acción de los cauces naturales de agua de lluvia que deterioran la traza.

El foco de los trabajos se localiza a la altura del kilómetro 55, en las cercanías de Cerro Cóndor, punto identificado como crítico por la recurrente acumulación de agua. La maniobra técnica consiste en el enripiado para elevar el nivel del camino y la instalación de infraestructura de drenaje diseñada para guiar el caudal hídrico por debajo de la ruta, buscando evitar la erosión superficial que afecta el tránsito.

Para la ejecución de estas tareas, el organismo vial dispuso una flota de maquinaria pesada compuesta por cinco camiones volcadores, dos palas cargadoras, una retroexcavadora, una topadora y una motoniveladora, acompañadas por tres camionetas de apoyo. El operativo involucra a cerca de veinte trabajadores que operan en el terreno con el objetivo de finalizar las labores en los próximos días, previo al inicio de la temporada estival.

Estas obras son una medida para garantizar la conectividad y ofrecer una solución definitiva a los pobladores y turistas que utilizan esta arteria. La AVP proyecta que la readecuación de la infraestructura en este sector permitirá sostener la transitabilidad ante condiciones climáticas adversas que históricamente han bloqueado el paso en la zona. (Agencia OPI Chubut)