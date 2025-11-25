Gobierno crea la Policía Migratoria para reemplazar a Gendarmería

- Publicidad -

El Gobierno nacional anunciará hoy la creación de la Policía Migratoria, una nueva fuerza que reemplazará a la Gendarmería Nacional en la cobertura de seguridad fronteriza y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las terminales aéreas. La medida busca, según fuentes oficiales, profesionalizar los controles y reasignar recursos operativos para combatir el ingreso de delincuentes y el contrabando.

La presentación de la denominada Agencia Nacional de Migraciones se realizará este martes a las 14:45 en la sede de la Oficina Nacional de Migraciones. El acto será encabezado por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre. Durante el evento se expondrán las funciones, capacidades operativas y el esquema de integración de la nueva agencia a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional.

Fuentes gubernamentales señalaron que la decisión política apunta a un cambio cultural inmediato en el control de pasos fronterizos. El Ejecutivo considera que el esquema actual representa un desperdicio de recursos y utilizará la estructura administrativa ya existente en Migraciones para el nuevo diseño. La fuerza se integrará con efectivos provenientes de otros organismos de seguridad, quienes serán capacitados específicamente para estas tareas de fiscalización.

El anuncio formalizará también el traspaso de mando en la cartera de Seguridad. Alejandra Monteoliva, quien ejercía como secretaria de Seguridad desde junio de 2024 tras la salida de Vicente Ventura, continuará la línea de gestión de Bullrich. La ministra saliente asumirá su banca en el Senado, pero mantiene su influencia en el área al lograr la designación de su funcionaria de confianza, quien cuenta con tres décadas de experiencia en gestión pública y formación académica en Córdoba y Colombia.

Esta modificación en el esquema de seguridad se suma a otras reformas impulsadas por la gestión libertaria. Meses atrás, el presidente Javier Milei había anticipado la creación del Departamento Federal de Investigaciones, una agencia proyectada con características similares al FBI estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)