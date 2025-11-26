- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – ATE Río Turbio instaló un paro por tiempo indeterminado en YCRT a partir de las cero hora de hoy, debido a una serie de reclamos que aluden como incumplidos en los últimos dos años, más el despido de un trabajador del yacimiento. En realidad y tal como se pudo relevar, todos los sindicatos del yacimiento adhirieron al paro general iniciado esta mañana.

Además de este despido circunstancial, ATE agrega falta de Equipamiento de Protección Personal, deuda de la BAE y Pasajes de los años 2023 y 2024, falta de pago del complemento jubilatorio (diferencia con ANSES en el pago del 82% móvil) y además reclaman falta de inversión, falta de insumos y deuda de la cuota sindical que la Intervención descuenta a los afiliados y no le deposita al sindicato.

Todo lo que argumenta ATE es cierto y han sido reclamos que vienen desde hace muchos años y atraviesan las últimas intervenciones, ahora bien ¿Por qué ahora y no antes?. Ante esta pregunta el argumento más rápido del sindicalismo es “Porque agotamos las instancias, las negociaciones, nos prometieron lo que nunca cumplieron y decidimos presionar porque si se conforma la nueva empresa, no vamos a poder recuperar nunca más lo adeudado”.

Paro de ATE y otros sindicatos en YCRT. Por tiempo indeterminado y en base a una lista de incumplimientos de años que estalla ahora por razones políticas

Esto es cierto, pero a medias. Con este argumento atemporal, cualquier momento es bueno para instalar el conflicto. Es la teoría del vaso medio vacío y como ayer revelamos en un informe referido a los sindicatos de YCRT, son organizaciones con poca claridad en los procedimientos, sufren mutaciones raras, se acomodan “ideológicamente” a distintas facciones y en general actúan de manera condescendientes con los Interventores y/o los gobiernos, de acuerdo a lo que hayan podido obtener a cambio y no por convicción sindical y en defensa de los trabajadores per se, sino (y especialmente) lo han hecho en relación con los beneficios obtenidos por la dirigencia.

Un análisis obligado

Esta medida de fuerza, aún teniendo un fondo de verdad y justificación gremial lógica, no se explica por sí misma en cuanto al sentido de la oportunidad, el momento y el cóctel motivacional que mueve a la dirigencia sindical a imponer un paro salvaje a un mes de terminar el año, en plena producción de carbón por los compromisos asumidos y a las puertas de un cambio estructural de la empresa.

Entonces debemos entender que el paro esconde un subtexto que nadie lee, no porque sea secreto, sino porque los medios de la provincia tienen vedados los análisis por la billetera del gobierno provincial y de YCRT, que aplaca y elude cualquier tipo de aclaración que lleve luz a un hecho de tanta relevancia para la cuenca y Santa Cruz en general, dado que se trata de la única planta de producción de carbón de esta magnitud, que funciona en el sur del país.

Podemos reducir los motivos de la siguiente manera: ATE está forzando el conflicto para lograr la salida del Interventor Pablo Gordillo, en virtud de que el gobernador Claudio Vidal, que hace tiempo no le atiende el teléfono al funcionario nacional puesto allí por pedido suyo y traicionado luego por el propio Gordillo, “le ha soltado la mano”, aseguran las fuentes y ejerce presión política, real, concreta y efectiva, a través de reclamos gremiales que son de vieja data pero perfectamente adaptables a una situación que se puede reactivar/viralizar en cualquier momento por las razones que expresamos más arriba.

Pensemos: que en el yacimiento falta inversión, no hay insumos y que la Intervención se queda con los fondos de los afiliados, no es nuevo; me animaría a decir que hace años no se revierte esta tendencia y los únicos que hemos dado a conocer en todo momento lo que allí ocurre, ha sido este medio. La falta de insumos, elementos de protección, equipamiento y medios, solo surge públicamente, cuando cunden las desavenencias entre los sindicatos y la Intervención.

La deuda de la BAE y Pasajes de los años 2023/2024 y la falta de pago del complemento jubilatorio (diferencia con ANSES en el pago del 82% móvil) son exigencias que en muchos casos van en contrapelo de la lógica: los gremios exigieron el pago de la BAE, un premio por producción, siendo que estuvieron años sin producir y el complemento jubilatorio es un terreno de fuerte discusión legal, que está prendido con alfileres de acuerdo a quien se arrogue el derecho de cobrarlo o el otro de no pagarlo y en cuanto a la cuota sindical que YCRT no deposita, no se conocen públicamente las presentaciones judiciales/penales correspondientes contra los anteriores Interventores y especialmente de la actual gestión, por parte de todos los sindicatos del yacimiento por retención indebida o malversación de fondos.

Por lo tanto, la actual medida de fuerza de parte de ATE y los demás sindicatos, en pleno desarrollo de las negociaciones para la venta de carbón y en las postrimerías de un nuevo embarque, tiene un fuerte condimento político.

No hay que olvidar que Carlos Garzón, titular de ATE provincial es amigo del gobernador Vidal y todo indicaría que esta presión sindical tiene como primer fin hacer saltar de su cargo al Interventor Gordillo, despejar el camino para una probable participación sindical en el nuevo armado estatutario (al menos esa sería la promesa) y allanarle el camino a quienes están detrás el negocio de la nueva concesión. (Agencia OPI Santa Cruz)