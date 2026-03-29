Las Pastillas del Domingo: La policía ética y la otra; Grasso propone seguir como estamos; Los enanitos del Gobernador y Congreso de brutos

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La policía ética y la otra

La situación de la policía provincial es sumamente crítica, como ya lo dijimos en otras oportunidades y los efectivos de esta Fuerza, lamentablemente, no escapan a los mismos padeceres que sufre la sociedad santacruceña desde los bajos salarios, pasando por los abusos, los destratos institucionales, las injusticias y la discriminación. La antipática tarea de enfrentarse con manifestantes en las calles o blindando la casa de gobierno o la legislatura termina siendo una pelea de pobres contra pobres, sin embargo, en el fondo del problema, todos (manifestantes y policías) padecen lo mismo: bajos salarios, pobreza y necesidades básicas insatisfechas.

Y ante cada conflicto que hay en la Fuerza, como la actual crisis por la que atraviesa la repartición, hay un protagonista recurrente que aún no siendo policía está mezclado en oscuras negociaciones con el gobierno, a pesar de que dentro de la propia Policía la mayoría lo tiene marcado como un sujeto poco confiable. Se trata de Mario Monsalvo, quien se reúne con el jefe de Ministros Pedro Luxen y lo extraño es que no lo hacen en Casa de Gobierno, sino en el Estudio particular de Monsalvo. Hay quienes dudan de lo que allí se habla y de lo que ambos elucubran ¿Estarán en al búsqueda de algún plan que mantienen en secreto, tan secreto que el gobernador Vidal estaría en total desconocimiento de lo que dicen, traman y planifican?.

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El Ministro Pedro Luxen ingresa a Casa de Gobierno – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Por el momento, ex compañeros de Monsalvo que están hoy en la policía señalan que éste y un policía Bombero retirado de apellido Maldonado (hay quienes incluirían en este negocio al Ministro Luxen) abrieron una financiera en Piedra Buena donde prestan dinero a los policías a bajo interés (sobre $ 3.000.000 el efectivo devuelve 8 cuotas de $ 500.000) y si el deudor se atrasa o no paga, Mario Monsalvo se encarga de cobrarle a través de su estudio jurídico.

Grasso propone seguir como estamos

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, que se cuelga de cualquier bondi porque todos le quedan bien en tren de hablar mal de Vidal y Milei sin mirarse el ombligo propio, estuvo en las Heras y en su función “combativa” (tipo Che Guevara remozado sin barba ni habano y menos, ideas) le saltó a la yugular al gobernador de Santa Cruz y al presidente argentino por los despidos en la industria petrolera que dejó en la calle a mucha gente de zona norte que hoy pide un bolsón de comida al intendente de Las Heras, del palo de Vidal (Antonio Carambia) que con su hermano fueron los artífices de la propaganda vergonzosa de Claudio Vidal cuando prometía la reconversión de las áreas y toda esa sanata de la cual, nada cumplió.

Pero más allá de esto, Grasso largó una frase para un cuadrito: “la situación amerita organizarse con el que tenés al lado de manera solidaria, resistir estas políticas de ajuste que se van a profundizar, porque quienes nos gobiernan no están interesados en el bienestar del pueblo sino en sus propios negocios e intereses personales” y el intendente fingió demencia de manera extraordinaria, porque olvidó que hace cuatro meses en el municipio que tiene a su cargo en esta capital el propio Grasso dejó a 100 contratados en la calle de un día para otro, precisamente, por ajuste del gasto municipal. Y no fue cualquier fecha, sino el 1° de enero del 2026, no sabemos si fue una gran despedida del 2025 o el regalo del nuevo año.

El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso en Las Heras

Pero la frutilla del postre en el discurso desvencijado y oportunista del intendente capitalino la puso cuando envalentonado por la arenga combativa que estaba acaparando la atención de algunos distraídos de zona norte y en tren de explicar con precisión meridiana que era necesario un cambio rotundo de rumbo en Santa Cruz, (obviamente si lo votan a él), Grasso dijo “…acá hay que pegar un volantazo de 360 grados, los santacruceños no merecemos estos modelos de expulsión y miseria“.

Tenemos que decirle a Pablo Grasso que su propuesta de dar un volantazo de 360 grados fue una traición que le hizo el subconsciente, porque sin duda votarlo a él es volver al mismo lugar, como cuando el ciudadano de Río Gallegos le confió el municipio porque en su campaña dijo que venía para cambiar todo y (ahora lo entendemos) acá en la capital también dio un giro de 360°, porque la ciudad sigue igual o peor que hace 10 años atrás. Conclusión: Grasso no miente, dice que si lo votan, todo seguirá igual. Para pensarlo en la próxima.

Los enanitos del gobernador

La necesidad del gobierno provincial por asegurarse una caja que le facilite la llegada al 2027 es tan obvia que el propio Gobernador Claudio Vidal (y todos sus funcionarios) ha puesto en carne viva la desesperación que tiene por lograr la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, rechazada por el sector político, social y sindical de la provincia.

Y esa desesperación lo lleva a Vidal a cometer el peor error político de su carrera: comenzar a agitar fantasmas, ver complot en cada esquina, victimizarse cuando es el victimario y pretender que el golpismo se acurruca en la puerta de su oficina, aún cuando el único que ostenta poder es él y si lo está perdiendo no es por culpa de los otros sino por mano propia o de su entorno, debido a la falta de solidez política de su gestión, su necedad, su círculo de malos consejeros, su incapacidad para escuchar y su inalterable conducta autoritaria de sindicalista sin sindicato que aún no cayó en la cuenta de que su actual función conlleva una autoridad limitada por un sistema democrático y participativo que él cree que está en peligro, cuando quien en realidad lo pone en riesgo el él mismo.

La desesperación se refleja en frases dichas publicamente como: “Estamos en una situación difícil y necesitamos herramientas para garantizar el funcionamiento del Estado“; “Si tengo que pedir un adelanto de coparticipación o un crédito, necesito esta ley” (obvio, se lo exige Milei), “Este año es complejo y estamos pidiendo tiempo” o “Queremos salvar el Estado y los trabajadores son parte fundamental de él”.

Los enanitos verdes que saca del bolsillo Vidal lo hacen decir: “Hay una decisión política de no dejarnos gobernar“; “Mienten a la sociedad y buscan generar caos. Esto es totalmente antidemocrático” y “tienen miedo de rendir cuentas y existen intentos de desestabilización”.

Vidal parece mostrar una inocencia enternecedora (o bien se hace el boludo) cuando acusa a los gremios y a la oposición de hacer un “uso político” de la situación. ¿Dónde vive el gobernador, además que en Rada Tilly? ¿No sabía que en política todo es político?. “Hay gremios que están siendo utilizados o reciben algún tipo de favor”, “Nadie que quiera su provincia debería prestarse a un juego tan sucio”, dijo. ¡Aplausos para Vidal!, seguramente que él como sindicalista ésta la tiene bien clara no?, porque yo recuerdo cuando cortaba rutas por días, sitiaban edificios (Sinopec) y transcurrían días impidiendo pasar por la 26 y la 3 a la gente de zona norte y se prestaba al juego sucio de los intereses sectarios que representaba por entonces.

Bienvenido a la realidad señor Gobernador, precisamente los opositores políticos y los sindicatos a los cuales les quiere imponer condiciones y leyes restrictivas, dicen exactamente lo mismo de Ud, solo que del otro lado, donde antes estuvo Ud y ahora cada bala que dispara al aire, el viento de su historia se la trae de vuelta y lo hiere en el pie. Alguien dijo “Hay que tener memoria para evitar errores calcados” y es más simple entender y aplicar esto que agitar fantasmitas que solo están en su cabeza y se manifiestan en sus acciones erradas y contracíclicas que pretende cargar en los otros, sin hacerse cargo.

Congreso de brutos

Todos recordamos las maravillosas “sillas voladoras” que hace muchos años inauguró el entonces intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna o la maravillosa frase con la que alagó a su comunidad cuando se refirió al resurgimiento de la cuenca después de la nevada del año ´95 (bajo su gestión) que según el intendente “renacía como el Gato Felix”. Otro gran orador de las masas fue Jorge Banicevich, ex intendente de 28 de Noviembre que cuando inauguraron el cementerio de esa ciudad, en el discurso ante sus conciudadanos dijo “…compañeros, estamos inaugurando nuestro cementerio, porque nuestros muertos están cansados de ir a Turbio …”. Pero digamos que no solo el condenado ex intendente, ex interventor y ex político Osuna o el inefable Banicevich tienen la potestad histórica de haber sido funcionarios brutos, hay muchos que hoy en día lo acompañan en ese futil derrotero de imprecisiones, errores e ignorancia como, por ejemplo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien dijo en Las Heras que para cambiar la provincia, es necesario un volantazo del 360 grados o las reciente declaraciones del Intendente de la misma ciudad, Antonio Carambia.

El Intendente Carambia dice enfáticamente “…esto estuvo pensado, principalmente para apaliar la crisis que está atravesando el sector”.

En un spot aparecido en las redes, que pretende mostrarles a los comerciantes de Las Heras lo bien que administra y gestiona a través de la Ley de Emergencia Comercial que dictó el Concejo Deliberante y mirando de reojo los 500 desocupados que todos los días tiene en la puerta de la comuna, el Intendente Carambia dice enfáticamente “…esto estuvo pensado, principalmente para apaliar la crisis que está atravesando el sector”.

Ahora, algunos comerciantes de la localidad petrolera se preguntan seriamente si el intendente Carambia los va a ayudar a salir de la crisis o tiene pensado molerlos a palos. (Agencia OPI Santa Cruz)