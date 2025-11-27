ATE definió un paro nacional contra la reforma laboral

- Publicidad -

La Asociación Trabajadores del Estado resolvió ejecutar un paro nacional coincidente con el tratamiento legislativo de la reforma laboral. La medida de fuerza fue definida durante el Consejo Federal realizado en la provincia de San Luis. El sindicato también aprobó la realización de protestas sorpresivas durante el mes de diciembre.

Las 191 seccionales del gremio votaron por unanimidad otorgar el mandato a la Conducción Nacional para instrumentar estas acciones. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, sostuvo que el Consejo de Mayo funcionó como un ámbito distractivo para dilatar los tiempos y calificó la instancia como una encerrona para el sindicalismo. El dirigente afirmó que existen condiciones para convocar a una huelga general.

La tensión se incrementa ante la convocatoria a paritaria realizada por el Gobierno nacional para mañana a las 13 horas mediante la plataforma Zoom. Aguiar cuestionó la modalidad virtual y aseguró que el Ejecutivo busca desalentar las medidas de fuerza sin dar la cara. El sindicalista advirtió que la insistencia oficial en imponer condiciones sin consenso empuja a los trabajadores a la calle.

- Publicidad -

El reclamo central exige la reapertura inmediata de las negociaciones salariales frente al deterioro del poder adquisitivo. Datos difundidos por ATE indican que el recorte salarial se profundizó durante 2025. Según el gremio, el incremento de haberes en los primeros diez meses del año alcanzó el 13,6 por ciento, cifra inferior a la inflación del 24,8 por ciento registrada en el mismo período. (Agencia OPI Santa Cruz)