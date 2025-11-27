Patricia Bullrich asumirá la presidencia del bloque de senadores de LLA

- Publicidad -

Patricia Bullrich reunió al bloque de senadores de La Libertad Avanza y confirmó que asumirá la presidencia de la bancada oficialista a partir del 10 de diciembre. La ministra de Seguridad saliente reemplazará al jujeño Ezequiel Atauche tras recibir el respaldo de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. La maniobra política busca establecer una conducción alineada a la Casa Rosada para contrastar el perfil de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El encuentro se produjo en la antesala de la jura de los 24 senadores nacionales electos el pasado 26 de octubre. El documento indica que Bullrich obtuvo más del 52% de los votos en esos comicios y llega al Congreso con la misión de aportar organicidad a un bloque que incrementará su número de integrantes. La funcionaria manifestó a través de sus redes sociales que la nueva etapa parlamentaria se basará en el orden y la responsabilidad.

La estrategia del Ejecutivo apunta a subsanar la falta de liderazgo político atribuida a la gestión de Villarruel en la Cámara Alta. La Casa Rosada acusó a la titular del Senado de conspirar contra el proyecto del presidente Javier Milei y de no seguir las directivas oficiales. Bullrich funcionará como la contracara política de la vicepresidenta quien ratificó que su rol se limitará a la esfera institucional tras tomar distancia del mandatario. (Agencia OPI Santa Cruz)