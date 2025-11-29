Habrá corte de energía eléctrico el domingo en Río Gallegos

- Publicidad -

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que este domingo se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico.

La medida se iniciará por un corte parcial que abarcará a gran parte de la ciudad de Río Gallegos entre las 06 a las 12 horas del domingo 30 de noviembre.

El corte se realizará para “la colocación de reconectadores sobre la línea de transmisión de 33 kv, junto con tareas de mantenimiento preventivo en la línea 13,2 kv en distintos puntos de la ciudad”.

Por ello, se especificó que durante las tareas se interrumpirá el servicio en los Centros Distribuidores I, II, IV y V.

Según detalló Servicios Públicos quedará exceptuado de las maniobras el Centro Distribuidor III, que abastece a los barrios Belgrano, 2 de Abril, Marina, Gaucho Rivero, Lago del Desierto y zonas aledañas. (Agencia OPI Santa Cruz)