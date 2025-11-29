Prorrogaron la emergencia de anestesistas en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La legislatura de Chubut prorrogó en la última sesión ordinaria de noviembre la emergencia de los efectores de Anestesiología en el sistema de salud pública, desde el 1° de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre.

También se sumó la emergencia en los servicios de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Trelew.

Ambas medidas se adoptaron a los fines de resguardar la cobertura los servicios y garantizar así las prestaciones médicas.

Respecto a la falta de anestesistas, la emergencia prevé la cobertura en todos los centros de salud de la provincia.

De esta manera, las renuncias de los anestesistas quedan supeditadas a que les asignen un reemplazo, y “ninguno de ellos podrá negarse a cumplir con las exigencias y las necesidades de su servicio”.

En el Hospital de Trelew la emergencia de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos establece que las renuncias presentadas por los profesionales quedan suspendidas hasta tanto sean asignados sus reemplazos.

La diputada de Despierta Chubut, Sandra Willatowski afirmó que la emergencia “es una herramienta para asegurar la disponibilidad de los profesionales en la provincia, evitar el cierre de camas críticas y preservar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Trelew”. (Agencia OPI Chubut)