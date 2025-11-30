El 1° de diciembre inician relevamiento de pasivos ambientales de las ex áreas de YPF

- Publicidad -

Fomicruz S.E junto a YPF S.A confirmaron que desde el 1° de diciembre se iniciará el relevamiento de los pasivos ambientales que quedaron en las ex áreas que eran explotadas por la empresa nacional.

Tras la firma del gobernador Claudio Vidal con la empresa YPF, se prevé realizar el relevamiento utilizando una metodología técnica unificada para clasificar los pasivos según riesgo, sensibilidad y vulnerabilidad hídrica.

Participarán integrantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quienes auditarán el proceso, garantizando transparencia y calidad técnica.

De esta manera se dará inicio al Programa de Saneamiento Ambiental y Abandono de áreas hidrocarburíferas, con la definición del alcance, la metodología y el cronograma de trabajo que regirá el proceso.

La tarea abarcará las diez áreas operativas cedidas por YPF a Santa Cruz y sus sistemas de transporte asociados.

El programa contempla la evaluación integral de los pasivos ambientales generados por actividades históricas de exploración, explotación y producción.

Se realizarán “relevamientos de campo, toma de muestras, verificación de instalaciones abandonadas, evaluación de pozos inactivos, suelos impactados y estructuras vinculadas a producción y transporte. Esta información será sistematizada en informes técnicos mensuales que permitirán construir una línea base ambiental de cada área”. (Agencia OPI Santa Cruz)