El Gobierno confirmó el cronograma de pagos para activos y pasivos

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, confirmó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de noviembre, operación que demandará una erogación de fondos públicos de 138.292.000.000 pesos. El Ministerio de Economía de la provincia estableció que la cancelación de las obligaciones salariales se ejecutará de manera escalonada entre el sector pasivo y los agentes activos durante la primera semana de diciembre, canalizando la totalidad de los recursos a través del Banco del Chubut.

El esquema financiero inicia con el depósito destinado al sector pasivo de la Administración Pública Provincial, el cual se efectuará el miércoles 3 de diciembre. Los jubilados y pensionados tendrán la disponibilidad efectiva de sus haberes a partir del jueves 4, fecha en la que podrán operar tanto por las ventanillas habilitadas de la entidad crediticia provincial como por la red de cajeros automáticos.

Para los empleados públicos en actividad, el Gobierno fijó la fecha de depósito para el jueves 4 de diciembre. En consecuencia, la masa salarial de los trabajadores estatales estará disponible para el cobro el viernes 5 de diciembre, completando así el ciclo de pagos mensual mediante los sistemas del banco estatal.

La cartera económica provincial oficializó que el cumplimiento de estos compromisos salariales implica un movimiento de fondos de 138.292 millones de pesos. Esta cifra refleja el costo fiscal actual que debe afrontar el tesoro provincial para cubrir la nómina de sueldos de noviembre, inyectando dicha liquidez en el circuito financiero local a través de la banca pública. (Agencia OPI Chubut)