CGT condiciona apoyo a reforma y exige mesa de negociación

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, confirmó que la central obrera no avalará la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El dirigente denunció la ausencia de una convocatoria oficial para negociar.

Jerónimo sostuvo que el contenido del proyecto proviene de estudios de abogados del sector empresarial. Según el representante gremial, la iniciativa no cumple con el objetivo de fomentar el empleo formal y presenta condiciones regresivas para los trabajadores.

El sindicalista vinculó la reforma con el contexto económico actual. Afirmó que existen cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo derivados de la recesión y la caída del consumo. El texto no precisa cifras oficiales sobre la cantidad de despidos ni el número de pymes afectadas en el último período.

Sobre la metodología de contratación, Jerónimo planteó la necesidad de debatir nuevos regímenes de formalización. Ratificó la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y mencionó los casos del sector petrolero y automotriz como antecedentes operativos.

El dirigente se refirió a la posible eliminación de la cuota sindical obligatoria. Calificó la medida como una construcción gubernamental destinada a desfinanciar a las organizaciones gremiales. No se informaron fechas para futuras reuniones con el Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)