Diego Santilli recibió a Peter Lamelas por el acuerdo comercial

El ministro del Interior Diego Santilli recibió hoy al embajador de Estados Unidos Peter Lamelas para ultimar el acuerdo comercial bilateral. El documento se definirá en los próximos días según informaron fuentes de la cartera tras la reunión.

El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. El temario incluyó la revisión de la agenda común y las oportunidades de intercambio comercial entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El representante diplomático ingresó a la sede de gobierno a las 10:30. El Ministerio del Interior comunicó que ambos funcionarios abordaron también la situación política de Venezuela y la posición crítica compartida respecto al gobierno de Nicolás Maduro.

Lamelas afirmó que Estados Unidos acompañará el crecimiento de Argentina y calificó el pacto comercial entre ambos presidentes como histórico.

La reunión antecedió al operativo de seguridad dispuesto por la llegada del presidente Milei para la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich. (Agencia OPI Santa Cruz)