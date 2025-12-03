León XIV proyecta visitar Argentina y Uruguay sin fecha definida

- Publicidad -

Durante el vuelo de regreso hacia Roma tras culminar su primera gira pastoral en Líbano, el papa León XIV confirmó que su próximo destino oficial será Argelia, aunque dejó abierta la posibilidad de una futura incursión apostólica en América Latina. Ante la consulta de la corresponsal Elisabeta Piqué, el Sumo Pontífice delineó sus intenciones de visitar la región, marcando una agenda que, si bien aún carece de definiciones concretas, contempla a la Argentina, Uruguay y Perú como escenarios probables de su itinerario internacional.

El líder de la Iglesia Católica reconoció explícitamente el deseo de concretar su llegada al cono sur al manifestar que le gustaría mucho visitar América Latina, específicamente a la Argentina y Uruguay, naciones que aguardan la presencia papal. En su análisis sobre la logística del viaje, León XIV agregó que si se concreta su recepción en Perú, esto habilitaría la visita a otros países vecinos, aunque aclaró con prudencia que el proyecto todavía no se encuentra cerrado ni definido en su totalidad.

Más allá de la agenda de viajes, el Obispo de Roma abordó la compleja situación política y social de Venezuela, poniendo el foco en las gestiones diplomáticas de la Iglesia. En sus declaraciones, enfatizó el trabajo que se realiza a nivel de la Conferencia Episcopal junto al nuncio apostólico para apaciguar el conflicto interno. El eje de su preocupación se centró en el impacto humanitario de la crisis, subrayando de manera contundente que quien padece las consecuencias de estas coyunturas es el pueblo y no las autoridades que detentan el poder político.

Finalmente, el Papa advirtió sobre las fluctuaciones en la postura de Estados Unidos respecto a la situación venezolana y alertó sobre la posibilidad real de una operación militar que implique la invasión del territorio. Frente a este escenario, instó a buscar vías alternativas como el diálogo o la presión económica en lugar de la intervención armada, señalando la existencia de comunicaciones entre los mandatarios pero manteniendo la cautela ante el peligro latente de una escalada bélica promovida desde el exterior. (Agencia OPI Santa Cruz)