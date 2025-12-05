Gabriel Murúa es el nuevo director provincial de Deportes

- Publicidad -

El ex concejal y director municipal de Deportes de Caleta Olivia, Gabriel Murúa fue designado como nuevo secretario de Deportes de Santa Cruz.

El funcionario sostuvo que entre los objetivos para encarar la gestión prevé “masificar y federalizar la actividad deportiva en toda la provincia”.

El ex secretario Ezequiel Artieda seguirá en el ámbito del organismo, pero contribuirá a la estrategia orientada a ampliar la presencia territorial del área.

“La idea es llegar a cada rincón de la provincia, desde Lago Posadas hasta Río Turbio” afirmó Murúa quien “existe una decisión política de apostar al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social”.

Señaló que trabajará con todos los actores del deporte federado, comunitario y adaptado bajo una lógica de “secretaría de puertas abiertas”. (Agencia OPI Santa Cruz)