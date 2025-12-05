Por los descuentos salariales, ADOSAC hará paro de 24 horas

- Publicidad -

Ante los descuentos que se aplicaron a los docentes por los paros durante el mes de octubre, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó que este viernes 5 de diciembre se llevará adelante un paro provincial de 24 horas.

Así lo definió el Congreso docente y es en “respuesta a la negativa del Gobierno provincial de revertir los descuentos salariales aplicados durante la última liquidación”.

El gremio expresó que el Poder Ejecutivo “se niega a devolver los salvajes descuentos practicados sobre el salario de las y los docentes”, y afirmó que la medida afecta de manera directa a trabajadores de todos los niveles educativos.



Según la organización, estos descuentos “fueron ejecutados en plena vigencia de la conciliación obligatoria, situación que constituye una violación explícita de la normativa que debería garantizar la suspensión de cualquier acción unilateral mientras continúan las negociaciones”.

Además, señalaron que el gobierno de Claudio Vidal “rompe la conciliación obligatoria, realiza ilegales y salvajes descuentos en los salarios y manifiesta que no los va a devolver”, lo que calificó como “un robo a la docencia de Santa Cruz”.

Desde la Comisión Directiva señalaron que en los próximos días habrá nuevas asambleas locales y un congreso para definir las acciones a seguir. (Agencia OPI Santa Cruz)