Operativo sanitario en exposiciones rurales de la Patagonia

(OPI Chubut) – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejecutó durante octubre y noviembre un operativo de fiscalización sobre 233 bovinos ingresados a exposiciones ganaderas en Sarmiento, Esquel, El Calafate y Río Grande, con el objetivo de blindar el estatus sanitario de la región. Agentes del Centro Regional Patagonia Sur validaron las condiciones sanitarias y la documentación obligatoria de los animales, en un contexto donde el organismo profundiza la exigencia de trazabilidad de cara a las nuevas normativas que regirán en el corto plazo.

La inspección técnica individual realizada por el personal del organismo se centró en corroborar la ausencia de ectoparasitosis y enfermedades infectocontagiosas en el ganado presentado por las cabañas. El control abarcó la verificación de las caravanas de identificación y la documentación de respaldo, exigiendo la presentación del Documento de Tránsito electrónico (DT-e), la habilitación vigente del transporte utilizado y el Certificado Único de Limpieza y Desinfección (CULyD), requisitos administrativos determinantes para el movimiento de hacienda en la Patagonia.

En el caso específico de la exposición realizada en Río Grande, los controles se endurecieron para los animales provenientes del continente. El SENASA demandó certificados de negatividad a brucelosis y tuberculosis, además de la constancia de vacunación antibrucélica, como condición sine qua non para el ingreso a la isla de Tierra del Fuego. Estas medidas buscan sostener las barreras sanitarias que diferencian a la zona insular del resto de la región productiva.

Paralelamente a la fiscalización, los agentes estatales notificaron a los productores sobre la implementación del nuevo sistema de trazabilidad mediante caravana electrónica, el cual será obligatorio a partir de enero de 2026. Esta instancia de asesoramiento incluyó directrices sobre bienestar animal y tratamientos sanitarios al ingreso de los predios, marcando la agenda regulatoria que el sector ganadero deberá adoptar para operar en los próximos ciclos productivos. (Agencia OPI Chubut)