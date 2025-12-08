Inflación proyectada del 2,3% y nueva emisión de Bonar 2029

- Publicidad -

El Ministerio de Economía buscará captar fondos del mercado mediante la licitación del bono Bonar 2029N con un cupón del 6,5% para refinanciar vencimientos de deuda, en una semana donde el INDEC validará si la inflación de noviembre supera el piso del 2,3% proyectado por las consultoras privadas. La operación de deuda se ejecutará el miércoles 10 de diciembre bajo legislación local y moneda de suscripción en dólares, mientras que el dato oficial de precios se publicará el jueves 11 a las 16 horas.

La cartera conducida por Luis Caputo detalló las condiciones técnicas del nuevo título, que vence el 30 de noviembre de 2029. El instrumento devengará intereses semestrales y amortizará el 100% del capital al vencimiento. Según el ministro, la estrategia apunta a “pagar deuda vieja” para no afectar la liquidez inmediata. El parte oficial del Palacio de Hacienda señala que el Tesoro busca cubrir los compromisos en moneda extranjera “sin afectar las reservas netas del BCRA“, aprovechando una compresión de tasas que permite esta maniobra financiera.

En paralelo a la licitación, el mercado descuenta que el IPC de noviembre se ubicará entre el 2,3% y el 2,5%, cifra superior a los registros previos de septiembre (2,1%) y octubre (2,3%). Tras la desaceleración observada hasta mayo, el índice retomó una leve curva ascendente que se sostiene en el último trimestre. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) calcula que la inflación interanual cerrará el año 2025 en un 30,4%.

El anuncio de la emisión de deuda impactó en la cotización de la divisa, que cerró la semana anterior con el dólar oficial a $1.460 para la venta y el Contado Con Liquidación (CCL) en $1.506,8. La brecha cambiaria y los rendimientos de los nuevos bonos determinarán el costo real del endeudamiento que asume el Estado para refinanciar sus pasivos corrientes. (Agencia OPI Santa Cruz)