Gobierno emite bono en dólares al 6,5% para cubrir vencimientos

El Gobierno nacional licitará mañana el título BONAR 2029N bajo legislación local con el objetivo de captar fondos para cubrir parcialmente los vencimientos de deuda por US$ 4.500 millones que debe afrontar en enero. La operación financiera, que marca el retorno al mercado de deuda voluntaria luego de ocho años, estipula un bono a cuatro años de plazo con vencimiento en noviembre de 2029, fecha que traslada el compromiso de pago del capital a un próximo mandato presidencial, fijando una tasa del 6,5% y cupón semestral.

La estrategia del Ministerio de Economía apunta a refinanciar el capital para evitar que el Tesoro Nacional acuda al mercado cambiario local, un movimiento que generaría presión sobre la cotización y la inflación. Según la información oficial, el propósito es cubrir las obligaciones en moneda extranjera “sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)“, permitiendo que la acumulación de divisas sea neta. El esquema de licitación estará abierto este miércoles de 10 a 15 horas, donde los inversores propondrán el precio de compra que determinará el rendimiento final del activo.

La emisión se realiza bajo legislación argentina para eludir las restricciones de la vigente “Ley Guzmán“, normativa que exige la aprobación del Congreso Nacional para cualquier endeudamiento regido por tribunales extranjeros. Esta maniobra responde también a una solicitud del Fondo Monetario Internacional (FMI), que instó al Ejecutivo a “avanzar en la acumulación de reservas” y a recuperar el acceso al mercado de capitales.

En cuanto a la asignación específica de los recursos, lo recaudado se destinará a la cancelación parcial del capital de los bonos AL30 y AL29, cuyo vencimiento opera el 9 de enero de 2026. La estimación oficial proyecta que el monto aplicado para cancelar dicha obligación será de “unos U$S 1.187 millones“, cifra que representa solo una fracción del total de los compromisos de deuda en dólares de corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)