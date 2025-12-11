Machado reaparece en Oslo tras 16 meses de clandestinidad

- Publicidad -

Tras dieciséis meses de operar desde la clandestinidad debido a la persecución política en su país, la líder opositora María Corina Machado concretó su reaparición pública en Oslo, Noruega, en el marco de su distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025. La dirigente se presentó en el balcón del Grand Hotel a las 2.30 de la madrugada hora local, rompiendo el cerco de aislamiento impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde allí, entonó el himno nacional junto a un grupo de compatriotas y descendió posteriormente para romper el protocolo de seguridad, saltar las vallas y mezclarse con los manifestantes que coreaban consignas de valentía, marcando un hito político que internacionaliza aún más la crisis venezolana.

La logística detrás de su salida del territorio venezolano expone la complejidad del conflicto interno y la permeabilidad de las fronteras ante operaciones de alto riesgo. Según información difundida por The Wall Street Journal y replicada por agencias, Machado abandonó Venezuela mediante un vasto operativo de seguridad que contó con asistencia de Estados Unidos, trasladándose en barco hasta Curazao para luego volar hacia Europa. La propia dirigente reconoció que múltiples personas arriesgaron sus vidas para facilitar su extracción, un hecho que contrasta con la narrativa del oficialismo, el cual la acusa de promover la intervención extranjera para desestabilizar el poder ejecutivo nacional.

Debido a los tiempos de este desplazamiento forzoso, Machado no logró presentarse físicamente en la ceremonia oficial realizada en el Ayuntamiento de Oslo, delegando la recepción del galardón en su hija, Ana Corina Sosa Machado. Fue ella quien leyó el discurso preparado por la opositora, un acto que la madre describió posteriormente como un honor, interpretando el evento no como un cierre, sino como el impulso de una historia colectiva hacia la libertad. Desde el Comando con Venezuela se enfatizó que el premio pertenece a todos los ciudadanos y advirtieron que lo ocurrido en la capital noruega representa solo el comienzo de una nueva etapa en la lucha política.

El escenario futuro para la flamante Premio Nobel se presenta incierto en términos legales y de seguridad personal. Mientras gran parte de su equipo de colaboradores permanece en prisión o en la clandestinidad tras las denuncias de fraude en las elecciones del año pasado que adjudicaron la reelección a Maduro, se desconoce si Machado podrá regresar a Venezuela. Existe la posibilidad concreta de que el oficialismo la catalogue como fugitiva de la justicia, lo que elevaría la tensión diplomática y pondría a prueba la protección que el reconocimiento internacional del Nobel puede otorgar frente a la maquinaria judicial del estado venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)