Si hay plata ¿Cuál es el problema?. La Legislatura aumentó 1.200% el monto de la publicidad oficial y se aprobó un proyecto para pedir información sobre la SAU

Como lo anunciamos la semana pasada, quedó aprobado hoy en la Cámara de Diputados tal el Expediente N° 40.391, el Presupuesto General de Gastos de la Cámara de Diputados de Santa Cruz para el ejercicio 2026, lo cual revela una estructura de costos rígida y desproporcionada, donde el funcionamiento administrativo y político absorbe casi la totalidad de los recursos.

El 9 de noviembre de 2025 pen base a los datos volcados en un informe de la Fundación Libertad, anunciamos que la Cámara de Diputados de Santa Cruz gasta el 97,2% de su presupuesto en sueldos, estando al tope de ranking de los parlamentos provinciales en materia de afectación de su presupuesto..

El presupuesto total solicitado asciende a $ 26.659.512.625,00 y hoy los diputados, especialmente oficialistas, consagraron el aumento del 1.200% en el rubro publicidad y propaganda de la legislatura, lo cual le permite al presidente de la Cámara y al gobierno provincial, un manejo discrecional de la pauta para silenciar y/o direccionar a los medios, que solo se dediquen a publicar lo que emite el sitio de prensa oficial y eliminen cualquier atisbo de crítica y/o investigación, como es habitual que suceda en diarios y sitios digitales de la capital y el interior.

Paralelamente a esto, la provincia llora miseria, amenaza con pedir un endeudamiento, no sabe cómo pagará los sueldos públicos en febrero, reduce salud, Educación y seguridad y la Cámara goza de muy buena salud económica con aumentos varias decenas de veces sobre la inflación prevista para el 2026 y la estructura no se priva de ñoquis, “asesores”, algunos que ni viven en Santa Cruz y ampara a militancia, amigos, familiares y periodistas amigos.

Austral Construcciones

En la Cámara de Diputados hoy salió aprobado por unanimidad el proyecto del diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) quien como lo informamos en nuestra nota del día 29 de noviembre 2025, pidió precisiones sobre la compra del predio de Austral Construcciones embargado por la justicia y adquirido por “Santa Cruz Puede SAU” una sociedad extraña creada sin capital y adquiriendo un inmueble por 2 millones de dólares a la vez que nadie entiende por qué el gobierno compró un bien que iba a ser expropiado y pasaría a manos del Estado en muy poco tiempo, como ocurrió con los hoteles, propiedades y maquinarias de la banda delictiva que se dedicó a fundir el país durante 20 años.

En la sesión de hoy de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, fue aprobada por unanimidad la iniciativa del diputado Muñoz y hubo consenso general para que el gobierno explique y clarifique el procedimiento seguido durante esta operación.

El proyecto no tuvo objeciones y ahora resta esperar la respuesta del Ejecutivo sobre los pormenores de la operación. (Agencia OPI Santa Cruz)