Causa AFA: Ordenan detener a la tesorera de la financiera Sur Finanzas

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 instruya la causa por presunto lavado de activos contra Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La investigación vincula a la firma Real Central S.R.L. con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el dirigente Pablo Toviggino.

El expediente registra el hallazgo de 45 automóviles de colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings dentro de una finca en Villa Rosa, Pilar. La propiedad y los vehículos figuran a nombre de la sociedad Real Central S.R.L. El texto judicial no especifica la valuación fiscal ni de mercado del parque automotor hallado.

La Sala I estableció que los hechos encuadran en el artículo 303 del Código Penal. La resolución surgió tras un conflicto de competencia iniciado cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente. El tribunal de alzada ordenó al fuero económico evaluar la competencia territorial.

Seis peritos ingresaron al predio para tasar el inmueble: tres designados por la Corte Suprema y tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro. El juez Rafecas ordenó la filmación y fotografía de la propiedad para determinar si existe un esquema de ocultamiento patrimonial.

En un expediente paralelo que alcanza a la AFA, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó la detención de Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas, investigada también por lavado de dinero. (Agencia OPI Santa Cruz)