Las clases se iniciarán el 25 de febrero

El Consejo Provincial de Educación en sesión ordinaria aprobó por unanimidad el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que implica el inicio, receso invernal y cierre del período.

Según aprobaron las autoridades educativas, las clases se iniciarán el próximo 25 de febrero y finalizarán el 18 de diciembre de 2026.

Por su parte, el receso invernal será del 13 al 24 de julio de 2026.

Para el periodo especial, los equipos de gestión y supervisores pedagógico de cada nivel se reintegran el 19 de enero mientras que el personal docente lo hará el 21 de enero. Se prevé que el inicio del ciclo lectivo será el 25 de febrero.

El receso invernal durará del 1 de julio al 31 de julio y el último día de clases será el 18 de diciembre.

En tanto, para el periodo común, los equipos de gestión tendrán que presentarse el 5 de febrero y los docentes lo harán el 9 de febrero. (Agencia OPI Santa Cruz)