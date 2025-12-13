Ganadores y perdedores en los presupuestos municipales en base a la coparticipación anual 2025 y la proyectada para el 2026

- Publicidad -

A partir de los datos comparativos que hemos realizado tomando como base los datos oficiales del gobierno, tanto en lo ejecutado en el año 2025 como en el proyectado para 2026, les debe servir a los intendentes para planificar y ordenar las finanzas de los municipios y establecer los niveles de inversión que dispondrán, para minimizar el impacto de los problemas financieros que aquejan durante el año a las municipalidades de la provincia.

Las 10 primeras

A continuación, se presentan los montos totales de coparticipación que ha recibido cada una de las diez primeras localidades enumeradas en el cuadro oficial hasta noviembre de 2025.

Localidad Total General Acumulado (Noviembre 2025) Río Gallegos $59.027.261.571,37 Caleta Olivia $29.192.231.014,31 Las Heras $21.579.283.051,46 El Calafate $20.148.105.042,06 Pico Truncado $19.001.383.993,96 Puerto Deseado $17.174.149.811,74 Río Turbio $9.608.169.297,46 San Julián $10.008.106.563,46 28 de Noviembre $9.497.212.790,93 Cmte. Luis Piedra Buena $7.995.760.362,09

Sobre estas mismas 10 localidades se incluye a continuación el índice de variablidad porcentual (más – menos) que tuvieron esos montos entre enero y noviembre del 2025, lo cual queda conformado de la siguiente manera:

Localidad Monto Enero 2025 Monto Noviembre 2025 Aumento Porcentual (Enero vs. Noviembre) Río Gallegos $5.509.254.22 $5.731.323.482,27 4.03% Caleta Olivia $2.871.667.075,08 $2.999.207.203,01 4.44% Las Heras $1.491.665.370,40 $1.524.327.484,60 2.19% El Calafate $1.396.267.509,27 $1.472.909.527,88 5.49% Pico Truncado $1.328.266.096,90 $1.545.436.412,07 16.35% Puerto Deseado $1.099.208.571,35 $1.076.482.349,50 -2.07% Río Turbio $666.999.782,99 $803.295.543,60 20.45% San Julián $785.199.231,95 $870.726.561,16 10.90% 28 de Noviembre $727.486.998,39 $774.392.274,68 6.45% Cmte. Luis Piedra Buena $653.994.576,07 $641.579.278,74 -1.90%

De la comparativa, el mayor aumento lo tuvo Río Turbio municipio que experimentó el mayor crecimiento porcentual de coparticipación entre enero y noviembre de 2025, con un 20.45%.

Ganadores y perdedores en los presupuestos municipales en base a la coparticipación anual 2025 y la proyectada para el 2026

La mayor caída coparticipable la tuvo Puerto Deseado y Cmte. Luis Piedra Buena mostraron un descenso en los fondos recibidos, con -2.07%y -1.90% respectivamente, al comparar el mes de noviembre con enero.

Lo recibido y lo proyectado

Ahora haremos un cuadro comparativo entre la coparticipación total acumulada entre enero y noviembre de 2025 y la Proyectada de acuerdo al Presupuesto 2026, para todas las localidades de la provincia, además del porcentaje de aumento general entre ambos montos.

Localidad Total Acumulado 2025 Total Proyectado 2026 Aumento General (2025 vs. 2026) Río Gallegos $59.027.261.571,37 $76.815.690.551 30.14% Caleta Olivia $29.192.231.014,31 $37.995.715.352 30.16% Las Heras $21.579.283.051,46 $29.729.055.838 37.77% El Calafate $20.148.105.042,06 $22.181.505.060 10.10% Pico Truncado $19.001.383.993,96 $25.575.344.839 34.60% Puerto Deseado $17.174.149.811,74 $17.575.344.839 2.34% Puerto San Julián $10.008.106.563,46 $11.725.759.601 17.16% Río Turbio $9.608.169.297,46 $11.193.979.121 16.51% 28 de Noviembre $9.497.212.790,93 $9.758.171.822 2.75% Cmte. L. Piedra Buena $7.995.760.362,09 $9.625.276.302 20.38% Perito Moreno $9.043.953.921,78 $8.641.832.813 -4.45% Puerto Santa Cruz $4.444.275.529,97 $7.072.680.194 59.13% Gobernador Gregores $6.239.238.002,82 $7.046.091.370 12.93% Los Antiguos $5.543.833.157,54 $4.786.024.323 -13.78% El Chaltén $1.677.116.901,08 $1.786.024.323 6.49% Cmte. Fco. Iamanna $2.345.196.265,46 $1.356.920.725 -42.14% Cmte. Fco. Lago Pesadas $469.051.634,27 $452.013.200 -3.79% Cañadón Seco $1.041.489.944,32 $1.356.920.725 30.29% Cmte. Fco. Las Tres Lagunas $948.427.275,77 $1.156.030.225 21.89% Cmte. Fco. Kofkel Kokar $204.284.275,75 $265.890.240 30.16% Total aumento Gral $209.610.222.049,60 $269.890.240.394 28.76%

Síntesis

El aumento general de la coparticipación proyectada para 2026 por el gobierno, en comparación con el total acumulado a noviembre de 2025 para los municipios, es del 28.76%.

Localidades con Mayor Aumento Proyectado son:

Puerto Santa Cruz : 59.13%

Las Heras: 37.77%

Pico Truncado: 34.60%

Localidades con disminución proyectada

Es importante que aclaremos que el cálculo compara un monto acumulado de 11 meses (2025) con un monto proyectado anual de 12 meses (2026). Aun así, algunas localidades proyectan recibir menos en el total anual de 2026 que lo que ya habían acumulado en 11 meses de 2025. Ellas son:

Cdte Luis Piedrabuena : -42.14%

Los Antiguos: – 13.78%

Perito Moreno: -4.45%

Lago Posadas: -3.79%

Esta comparación resalta las localidades donde la distribución proyectada para 2026 muestra un cambio significativo, ya sea de incremento o de disminución de la coparticipación provincial, tal lo establecen los cuadros con datos oficiales y/o el proyectado del Presupuesto año 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)