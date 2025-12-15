ATE Santa Cruz anunció adhesión al paro nacional por la reforma laboral

- Publicidad -

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz confirmó que el próximo jueves 18 de diciembre realizará un paro de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

Así lo confirmaron desde ATE Santa Cruz quienes se adherirán al paro nacional que impulsa la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la movilización que dispuso la Central General de Trabajadores (CGT) en todo el país.

“Desde ATE Santa Cruz paramos y nos movilizamos este 18 de diciembre en claro rechazo a la reforma laboral que pretende imponer el Gobierno Nacional” señalaron desde el gremio.

En el comunicado en redes sociales sostuvieron que “no vamos a permitir que avancen sobre los derechos laborales, ni que se flexibilicen las condiciones de trabajo, y mucho menos que se debiliten las negociaciones colectivas que tanto costó conquistar al movimiento obrero”. (Agencia OPI Santa Cruz)